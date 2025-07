Krypto: Altcoin Rallye im Schatten von Bitcoin Allzeithoch? @Bitcoin2Go

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

Im neuen Monatsrückblick werfen Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard "Richy" Dittrich von der Boerse Stuttgart Group einen Blick auf den Kryptomarkt im turbulenten Monat Juli. Diskutiert wird unter anderem der ausstehende Zinsentscheid der FED, mögliche Auswirkungen eines Nachfolgers für Jerome Powell und die Bedeutung des Genius Acts für Stablecoins.



Außerdem: Was hat es mit dem angekündigten “Crypto-Report” der USA auf sich? Warum Ethereum trotz neuem Allzeithoch zuletzt stärker performt hat als Bitcoin, und welche neuen Coins man ab sofort bei BISON traden kann!



Zum Abschluss gibt’s noch eine Einschätzung zum Altcoin-Markt inklusive Tipps, worauf man vor dem Einstieg achten sollte.





🕐 Das Video wurde am 30.07.2025 um 16:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.