Hims & Hers mit großer Umsatzenttäuschung - dieses Potenzial bietet die Aktie noch

Hims & Hers, seit Anfang 2021 an der Börse, schlug die Erwartungen der Analysten regelmäßig - bis jetzt. So verfehlte der Telemedizin-Konzern die Umsatzerwartungen für das zweite Quartal. Obendrein vermeldete Hims & Hers erneut einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal.

Für die erfolgsverwöhnten Aktionäre war das zunächst ein Schock, ehe sich die Aktie stabilisieren konnte. Aktuell handelt die Aktie ein gutes Stück unter dem jüngsten Rekord.

Im Video analysiert Börsenprofi Martin Goersch, wie sich die Abonnentenzahlen des Medizin-Dienstleisters entwickeln, welche Unterstützungsniveaus für die (hochvolatile) Aktie wichtig sind und welches Potenzial das Geschäft von Hims & Hers für Anleger noch bietet.