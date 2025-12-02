W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Adyen, Paypal, Fiserv

Payment-Anbieter: Niedrig bewertet – aber auch kaufenswert?

Uhr
In dieser Analyse geht es um drei zentrale Akteure im Zahlungsverkehr: Adyen, Paypal und Fiserv. Sie profitieren vom weltweiten Trend zu digitalen und kontaktlosen Zahlungen, unterscheiden sich jedoch klar in puncto Wettbewerbsvorteil und Wachstum.

Die vergangenen Jahre brachten bei den Aktien teils deutliche Kurskorrekturen – umso spannender die Frage: Steht der Sektor vor einem Turnaround?

Nico Santura liefert dazu eine fundierte Analyse mit Blick auf Fundamentaldaten, Chancen und Risiken sowie einer charttechnischen Einordnung.

Offenlegung: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos eine Position in der Aktie von Fiserv.

