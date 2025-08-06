Chart-Check vor dem Urlaub: NVIDIA | Palantir | Bitcoin | Gold | DAX | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

In diesem aufschlussreichen Marktgespräch analysieren Cornelia "Conny" Frey (Senior Communication Manager) und Martin Utschneider (RoboMarkets Deutschland) die aktuellen Trends an den Finanzmärkten – mit einem besonderen Fokus auf die technische Analyse. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklungen bei DAX und S&P 500, die Wechselkursdynamik zwischen Euro und US-Dollar sowie die Performance von Bitcoin und Gold. Außerdem nehmen die beiden Experten konkrete Aktien wie Nvidia, Palantir und Mercedes-Benz unter die Lupe: Wo zeigen sich neue Einstiegschancen? Und welche Trends gilt es genau zu beobachten?



Timestamps:

00:00 ► Marktanalyse und technische Analyse

04:24 ► DAX und S&P 500 im Vergleich

07:11 ► Devisenmarkt: Euro und US-Dollar

11:14 ► Bitcoin: Konsolidierung und Trends

14:30 ► Goldpreis: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?

17:17 ► Aktienanalyse: Nvidia, Palantir und Mercedes-Benz



🕐 Das Video wurde am 07.08.2025 um 11:15 Uhr veröffentlicht.



NVIDIA: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Palantir: WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088

Mercedes-Benz Group AG: WKN: 710000, ISIN: DE0007100000