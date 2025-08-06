Chart-Check vor dem Urlaub: NVIDIA | Palantir | Bitcoin | Gold | DAX | Börse Stuttgart
In diesem aufschlussreichen Marktgespräch analysieren Cornelia "Conny" Frey (Senior Communication Manager) und Martin Utschneider (RoboMarkets Deutschland) die aktuellen Trends an den Finanzmärkten – mit einem besonderen Fokus auf die technische Analyse. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklungen bei DAX und S&P 500, die Wechselkursdynamik zwischen Euro und US-Dollar sowie die Performance von Bitcoin und Gold. Außerdem nehmen die beiden Experten konkrete Aktien wie Nvidia, Palantir und Mercedes-Benz unter die Lupe: Wo zeigen sich neue Einstiegschancen? Und welche Trends gilt es genau zu beobachten?
Timestamps:
00:00 ► Marktanalyse und technische Analyse
04:24 ► DAX und S&P 500 im Vergleich
07:11 ► Devisenmarkt: Euro und US-Dollar
11:14 ► Bitcoin: Konsolidierung und Trends
14:30 ► Goldpreis: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?
17:17 ► Aktienanalyse: Nvidia, Palantir und Mercedes-Benz
NVIDIA: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040
Palantir: WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088
Mercedes-Benz Group AG: WKN: 710000, ISIN: DE0007100000