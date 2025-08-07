Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schindler erhält Auftrag für die Metro Bogotá in Kolumbien



07.08.2025 / 06:30 CET/CEST





Schindler wird als alleinige Anbieter alle Aufzüge und Fahrtreppen für die erste Linie des neuen Hochbahnsystems in Bogotá liefern. Die Linie 1 der Bogotá Metro mit einer Länge von 23,9 Kilometern umfasst 16 Stationen und soll bis 2028 über eine Million Passagiere pro Tag befördern.

Die Linie 1 der Bogotá Metro wird als erste Metrolinie der kolumbianischen Hauptstadt schnellen, zuverlässigen und modernen Nahverkehr bieten. Das vollautomatische, fahrerlose Bahnsystem wird an zehn seiner Stationen in das bestehende Bus Rapid Transit (BRT)-Netz integriert, um zu Stosszeiten die hohe Auslastung besser zu verteilen und somit den Verkehrsfluss in der gesamten Stadt zu verbessern.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, mit unseren Aufzügen und Fahrtreppen bei diesem historischen Projekt dabei zu sein“, sagt Vikén Martarian, verantwortlich für die Region Amerika und Fahrtreppen in der Schindler-Konzernleitung. „Bogotá wird damit für die Menschen, die in der Hauptstadt leben, arbeiten und sie besuchen, zugänglicher. Dank unserer Aufzüge und Fahrtreppen werden sie sich in den Metrostationen einfacher und bequemer bewegen können.“

Schindler wird leistungsstarke Aufzüge und Fahrtreppen liefern, die für die besonderen Anforderungen im öffentlichen Verkehr ausgelegt sind. Die speziell für Menschen mit eingeschränkter Mobilität konzipierten Aufzüge verfügen über leicht zugängliche Bedientasten, um einen barrierefreien Zugang zu jeder Station sicherzustellen.

Jeder Aufzug und jede Fahrtreppe wird über das Schindler Technical Operations Center (TOC) in Medellín rund um die Uhr fernüberwacht werden. Schindler ActionBoard wird Statusmeldungen aller Aufzüge und Fahrtreppen in Echtzeit liefern und so die Betriebszeit und die Fahrqualität für die Passagiere optimieren.

Durch den Einsatz von Building Information Modelling (BIM) und Analysen zur Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartung und Sicherheit (RAMS) im gesamten Projekt wird die Einhaltung höchster Standards gewährleistet. BIM ist ein Prozess, der eine digitale Darstellung eines Projekts bietet und es verschiedenen Teams und Disziplinen ermöglicht, denselben Masterplan einzusehen – was die Präzision erhöht und Zeit, Energie und Materialien spart. RAMS ist eine quantitative Modellierungstechnik, die verwendet wird, um die Leistung jeder Einheit vorherzusagen.

Der Bau der Linie 1 der Bogotá Metro begann im Oktober 2020 und soll 2028 abgeschlossen sein.

Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

Mehr Informationen

Katherine Lee | Head of External Communications

Phone +41 414 45 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99

katherine.lee@schindler.com

Schindler Management AG

Zugerstrasse 13

6030 Ebikon

Schweiz

Tel. +41 41 445 32 32

corporate.communications@schindler.com

group.schindler.com

Ende der Medienmitteilungen



2180626 07.08.2025 CET/CEST