Zoll-Streit mit den USA

Schweizer Präsidentin kehrt nach Verhandlungen mit leeren Händen zurück

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: canadastock/Shutterstock.com

(Reuters) - Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter kehrt nach Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit den USA in Washington mit leeren Händen in ihre Heimat zurück.

"Wir hatten heute ein sehr gutes Treffen. Wir hatten einen sehr freundlichen und offenen Austausch", erklärte Keller-Sutter zwar nach Gesprächen mit US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch. Allerdings sagte eine der Schweizer Delegation nahestehende Quelle, man bereite sich darauf vor, Washington ohne ein Abkommen zu verlassen.

Ziel der kurzfristig von der Bundespräsidentin anberaumten Reise war es, den von US-Präsident Donald Trump vergangene Woche angedrohten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Diese sollen am Donnerstag in Kraft treten.

Zehn Prozent Zoll waren das Ziel

Eine mit den Vorgängen vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Keller-Sutter habe sich weder mit Trump noch mit einem seiner führenden Handelsvertreter getroffen. Die Schweizer Regierungschefin habe einen Zollsatz von zehn Prozent auf Schweizer Waren angestrebt. Dies hätten Vertreter der US-Regierung abgelehnt.

"Wir sind mit der Absicht gekommen, der amerikanischen Regierung neue Ideen zur Lösung des Zollproblems zu unterbreiten, was wir auch getan haben", erklärte ein Mitglied der Schweizer Delegation. "Wir sind bereit, die Verhandlungen fortzusetzen."

Keller-Sutter ließ zunächst offen, welche Angebote die Schweiz noch machen könnte, um Trump umzustimmen. Vor den Verhandlungen in den USA hatte sie mit Wirtschaftsvertretern, darunter Roche-Verwaltungsratspräsident Severin Schwan, über die Zollsituation gesprochen.

