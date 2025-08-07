Trump facht Halbleiter-Aktien an | Fordert aber Rücktritt des Intel CEOs

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Der Boom an der Wall Street, lässt sich in dieser Woche durch nichts aufhalten. Die Meldung, dass sich Trump und Putin in der kommenden Woche treffen werden, fachen die Hoffnung eines möglichen Waffenstillstands mit der Ukraine an. Gleichzeitig betonte Trump gestern Abend, dass die Sektorenzölle bei Chips bei über 100% legen könnten. Wie dem auch sei, sollten Unternehmen die planen in den USA zu investieren oder dies bereits tun, könnten ausgenommen werden. Aus Taiwan ist bereits zu hören, dass Taiwan Semiconductor entsprechend ausgenommen sein wird. Intel gerät hingegen unter Beschuss. Trump fordert den sofortigen Rücktritt des CEOs, wegen der zweifelhaften Verbindungen zu China. Dass Indien zwar mit 50% Zöllen belegt werden soll, aber mit Ausnahme von Elektronik, fachte gestern die Aktien von Apple an. CEO Tim Cook wird außerdem die Investitionen in die USA über die nächsten vier Jahre von $500 auf $600 Mrd. ausweiten, und sich auf US-Hersteller wie Corning fokussieren. Außerhalb dieser Meldungen, stehen die Ergebnisse im Fokus. Die Aktien von Duolingo explodieren, mit auch DoorDash und HubsSpot solide im Plus. Unter den Standardwerten leiden die Aktien von Eli Lilly, was nicht mit den Ergebnissen zu tun hat, sondern mit den klinischen Testergebnsisen für ein neues Medikament.



00:00 Intro

00:21 Trump dominiert die Schlagzeilen | Kursexplosionen (u.a. Duolingo)

02:12 Trump-Zölle & Marktreaktion | Kursziele für Apple angehoben

05:33 Halbleiter-Zölle | Aufatmen im Pharma-Bereich

06:52 Trump fordert Rücktritt des Intel-CEOs

08:00 Trump-Putin-Treffen bestätigt | Wirtschaftsdaten

08:55 Tech-Ergebnisse stark | US-Arbeitsmarkt

11:05 DoorDash im Plus | Duolingo explodiert

14:15 Fortinet verliert über 20 Prozent

17:00 HubSpot legt zu

18:12 Eli Lilly: Ertrag und Umsatz solide über den Zielen

20:50 Airbnb unter Druck trotz solider Zahlen

21:55 Ralph Lauren | Elf Beauty | AppLovin | Vistra | Constellation Energy

24:13 Warner Bros. Discovery: TV-Geschäft belastet

25:15 Trump trifft Citigroup-CEO | Neue Anlageklassen für die Rente

26:22 Heute keine Closing Bell