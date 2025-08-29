PCE wie erwartet | Gewinnmitnahmen vor Labor day | Showdown Trump vs. Cook?

Die Wall Street geht mit leichten Verlusten ins lange Wochenende: Nach neuen Rekorden beim S&P 500 und soliden Nvidia-Zahlen nehmen viele Anleger Gewinne mit. Frische Inflationsdaten zeigen, dass steigende Preise weiter ein Risiko bleiben – der Kern-PCE legte im Juli um 2,9 % zu und beschleunigte sich damit leicht. Im Fokus steht erneut Nvidia: Die Aktie gab im vorbörslichen Handel nach, nachdem bekannt wurde, dass Alibaba einen eigenen High-End-Chip entwickelt, um die Lücke in China zu schließen. Auch Caterpillar warnte vor milliardenschweren Zolleffekten, Dell fiel nach verhaltener Prognose. Trotzdem blicken die Märkte auf einen starken August zurück: Dow +3,4 %, S&P 500 +2,6 %, Nasdaq +2,8 %.



Zusätzliche Brisanz kommt aus Washington: Präsident Trump will Fed-Gouverneurin Lisa Cook absetzen und forderte ein Gericht auf, ihren Eilantrag gegen die Entlassung abzuweisen. Die US-Notenbank selbst nimmt dazu keine inhaltliche Stellung, drängt aber auf eine schnelle Entscheidung. Ein weiterer Machtkampf um die Unabhängigkeit der Federal Reserve – und das kurz vor dem Start in den traditionell schwächeren Börsenmonat September.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung