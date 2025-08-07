Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert

Der Aktienkurs des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich bewegt sich seit Jahren in einem klaren Aufwärtstrend. Daran haben auch die Mega-Zölle gegen Schweizer Unternehmen nichts geändert. Wo die nächsten Kursziele liegen.

Der im Schweizer Auswahlindex SMI gelistete Schweizer Versicherer Zurich Insurance Group veröffentlichte heute seine Halbjahreszahlen. Der Nettogewinn lag mit 3,07 Milliarden Dollar zwar leicht unter den Konsensschätzungen von 3,11 Milliarden, allerdings stieg der operative Gewinn um satte sechs Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar und lag damit über den Konsensschätzungen.

