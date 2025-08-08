Werbung ausblenden
Videoanalyse 08.08.2025

Münchner Rück: Ist diese Aktie nach dieser Korrektur wieder ein Kauf?

onvista · Uhr

Die Aktie der Münchner Rück hat endlich eine langerwartete Korrektur vollzogen. Zwischenzeitlich verlor die Aktie rund acht Prozent.

Aber reicht das bereits, damit die Aktie wieder ein Kauf ist? Im Video analysiert Börsenprofi Martin Goersch, welche Trends im Chart nun wichtig sind und bei welchen Schlusskursen die Aktie wieder klar bullische Signale sendet.

Münchener Rück
