Videoanalyse 08.08.2025
Münchner Rück: Ist diese Aktie nach dieser Korrektur wieder ein Kauf?
onvista · Uhr
Die Aktie der Münchner Rück hat endlich eine langerwartete Korrektur vollzogen. Zwischenzeitlich verlor die Aktie rund acht Prozent.
Aber reicht das bereits, damit die Aktie wieder ein Kauf ist? Im Video analysiert Börsenprofi Martin Goersch, welche Trends im Chart nun wichtig sind und bei welchen Schlusskursen die Aktie wieder klar bullische Signale sendet.
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissen
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
