Münchner Rück: Ist diese Aktie nach dieser Korrektur wieder ein Kauf?

Die Aktie der Münchner Rück hat endlich eine langerwartete Korrektur vollzogen. Zwischenzeitlich verlor die Aktie rund acht Prozent.

Aber reicht das bereits, damit die Aktie wieder ein Kauf ist? Im Video analysiert Börsenprofi Martin Goersch, welche Trends im Chart nun wichtig sind und bei welchen Schlusskursen die Aktie wieder klar bullische Signale sendet.