EQS-News: Planmäßige Entwicklung der Dermapharm Holding SE im zweiten Quartal 2025 fortgesetzt

Planmäßige Entwicklung der Dermapharm Holding SE im zweiten Quartal 2025 fortgesetzt



12.08.2025

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet weiterhin einen Konzernumsatz zwischen 1.160 bis 1.200 Mio. € sowie einen Anstieg des bereinigten EBITDA auf einen Betrag zwischen 322 und 332 Mio. €.

Organisches Wachstum der Markenarzneimittel kompensiert weitgehend den erwarteten Rückgang im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Parallelimportgeschäfts und der Arkopharma.

Konzernumsatz und -EBITDA (bereinigt) sinken im Vorjahresvergleich leicht auf 574,5 Mio. € bzw. 148,0 Mio. €, die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge beträgt 25,8 %.

Das bereinigte EBITDA wächst im zweiten Quartal 2025 um 3,7% gegenüber Vorjahresquartal.

Grünwald, 12. August 2025 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute ihre ungeprüften vorläufigen IFRS-Konzern-Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025.

Der Konzernumsatz in der Berichtsperiode ist auf Vorjahresniveau (geringfügiger Rückgang um 0,7 % auf 574,5 Mio. €). Ausschlaggebend ist erneut die überdurchschnittliche Performance des Markenarzneimittelsegments, wodurch nicht nur außerordentliche Umsatz- und Ergebnisbestandteile aus dem Pandemiebereitschaftsprogramm in der Vergleichsperiode, sondern auch die Effekte aus den Neuausrichtungen des Parallelimports und der Arkopharma kompensiert werden. Die außerordentlichen Ergebnisbestandteile können allerdings nicht vollständig kompensiert werden, das unbereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sinkt leicht auf 144,9 Mio. € (25,2 %; Vorjahreszeitraum: 147,0 Mio. € bzw. 25,4 %). Die Bereinigungen umfassen nahezu ausschließlich Restrukturierungsaufwendungen, der Betrag geht um 2,9 Mio. € auf 3,1 Mio. € zurück. Das bereinigte EBITDA beträgt 148,0 Mio. € oder 25,8 % der Nettoerlöse (Vorjahreszeitraum: 153,0 Mio. € bzw. 26,4 %).

„Die Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 verläuft planmäßig. Eingedenk der weltwirtschaftlichen Turbulenten ist dies eine sehr gute Nachricht! Die strukturellen Anpassungen im Parallelimportgeschäft mit dem Ziel der Margenverbesserung werden konsequent umgesetzt. Unser wichtigster Geschäftsbereich, das Segment Markenarzneimittel, bekommt im internationalen Bereich eine zunehmende Dynamik. Besonders erfreulich ist, dass das EBITDA Wachstum im zweiten Quartal die Richtigkeit unserer strategischen Maßnahmen bestätigt. Vor diesem Hintergrund blicken wir zuversichtlich auf das zweite Halbjahr und bestätigen unsere Prognose für das Gesamtjahr.“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.



Segment „Markenarzneimittel“

Besonders robust zeigt sich das organische Wachstum im Segment „Markenarzneimittel“. Insbesondere das Therapiegebiet Allergologie und die internationalen Gesellschaften des Segments stellen wichtige Wachstumstreiber dar.

Segment „Andere Gesundheitsprodukte“

Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ verzeichnet ein leichtes Umsatzwachstum, maßgeblich getragen durch die dynamische Entwicklung der Euromed im B2B-Geschäft.

Währungsverluste infolge der anhaltenden Dollarabwertung wirken sich jedoch dämpfend auf das ausgewiesene Ergebnis aus. Vor Währungsverlusten verzeichnet das Segment eine deutliche Ergebnissteigerung. Im zweiten Quartal hat Arkopharma eine solide operative Entwicklung gezeigt und den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Konsolidierung verlaufen planmäßig und stellen wichtige Schritte zur nachhaltigen Stärkung des Geschäftsmodells dar.

Segment „Parallelimportgeschäft“

Im Segment „Parallelimportgeschäft“‘ wird der deckungsbeitragsorientierte Umbau des Produktportfolios konsequent vorangetrieben. Diese strategische Neuausrichtung mit Fokus auf margenstarke Produkte führt erwartungsgemäß zu einem Umsatzrückgang, das unbereinigte EBITDA ist derzeit noch durch entsprechende Kosten beeinträchtigt.



Weiteres Wachstum für das Geschäftsjahr 2025 erwartet

Insgesamt entspricht die Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 auf Konzernebene den zugrunde liegenden Annahmen.

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von 1.160 Mio. € bis 1.200 Mio. €. Für das bereinigte EBITDA wird nach wie vor ein Wachstum auf 322 Mio. € bis 332 Mio. € erwartet.

Die endgültigen, prüferisch durchgesehenen Zahlen für das erste Halbjahr 2025 gibt Dermapharm mit dem vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2025 am 26. August 2025 bekannt.

IFRS Finanzkennzahlen H1 2025 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode (Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding)

* H1 2025 EBITDA um Sondereffekte in Höhe von 3,1 Mio. € bereinigt.

H1 2024 EBITDA um Sondereffekte in Höhe von 6,0 Mio. € bereinigt.





Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 390 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanischen Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp aktuell der sechstgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com

