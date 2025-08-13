Werbung ausblenden
Videoanalyse 13.08.2025

Circle: So steht es um den USDC-Stablecoin

onvista · Uhr

Beim Thema Kryptowährungen steht heute Circle im Fokus - das Unternehmen hinter dem USDC-Stablecoin. Wie die Lage aktuell aussieht, erklärt Martin im heutigen Video.

Circle Internet Group
USD Coin Kurs in US Dollar
