Werbung ausblenden
Videoanalyse 13.08.2025

Eon steigert Gewinn und Ebitda im ersten Halbjahr deutlich

onvista · Uhr

EON steigert das Ebitda im ersten Halbjahr um rund 13 Prozent (auf Jahresbasis) auf 5,5 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss klettert um etwa zehn Prozent auf neun Milliarden Euro.

Die Gesamtjahresprognose konnte dementsprechend bestätigt werden.

Wie die aktuelle Lage ansonsten aussieht, verrät Martin im aktuellen Video.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EON
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden