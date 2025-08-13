Eon steigert Gewinn und Ebitda im ersten Halbjahr deutlich

EON steigert das Ebitda im ersten Halbjahr um rund 13 Prozent (auf Jahresbasis) auf 5,5 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss klettert um etwa zehn Prozent auf neun Milliarden Euro.

Die Gesamtjahresprognose konnte dementsprechend bestätigt werden.

Wie die aktuelle Lage ansonsten aussieht, verrät Martin im aktuellen Video.