Videoanalyse 13.08.2025
Eon steigert Gewinn und Ebitda im ersten Halbjahr deutlich
onvista · Uhr
EON steigert das Ebitda im ersten Halbjahr um rund 13 Prozent (auf Jahresbasis) auf 5,5 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss klettert um etwa zehn Prozent auf neun Milliarden Euro.
Die Gesamtjahresprognose konnte dementsprechend bestätigt werden.
Wie die aktuelle Lage ansonsten aussieht, verrät Martin im aktuellen Video.
