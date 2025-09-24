Werbung ausblenden
Märkte heute

Micron glänzt, Vistra wackelt und SoundHound überrascht

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Porsche, Lanxess, Workday, Dicks Sporting Goods, McKesson, Palantir, Nvidia, Alibaba, Vistra, SoundHound, Micron.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Vistra – Downgrade sorgt für Druck 

Die Aktie verliert an Boden nach einer überraschenden Analysten-Einstufung. Doch steckt mehr dahinter als nur Zurückhaltung bei einem möglichen Deal?

SoundHound – KI im Restaurantgeschäft 

Eine neue Partnerschaft bringt frischen Schub. Kann die Aktie von der praktischen Anwendung ihrer Technologie wirklich profitieren?

Micron – Zahlenfeuerwerk aus der Speicherwelt 

Der US-Speicherhersteller meldet Rekordwerte. Doch wie nachhaltig ist der KI-getriebene Boom wirklich?  

