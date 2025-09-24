Micron glänzt, Vistra wackelt und SoundHound überrascht

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Vistra – Downgrade sorgt für Druck

Die Aktie verliert an Boden nach einer überraschenden Analysten-Einstufung. Doch steckt mehr dahinter als nur Zurückhaltung bei einem möglichen Deal?

SoundHound – KI im Restaurantgeschäft

Eine neue Partnerschaft bringt frischen Schub. Kann die Aktie von der praktischen Anwendung ihrer Technologie wirklich profitieren?

Micron – Zahlenfeuerwerk aus der Speicherwelt

Der US-Speicherhersteller meldet Rekordwerte. Doch wie nachhaltig ist der KI-getriebene Boom wirklich?