Aktienanalyse 29.09.2025

Willkommen zu deiner Aktien-Analyse mit Martin Goersch. Heute schaut Martin sich Paypal genauer an – ein Zahlungsanbieter mit recht soliden fundamentalen Daten, einem konstanten Wachstum, aber einer deutlich abgestraften Aktie.

Paypal hatte vor einiger Zeit Quartalszahlen vorgelegt – mit überraschend robustem Wachstum und steigenden Margen. Doch die Aktie wurde trotzdem abgestraft und bleibt am Markt weiter unter Druck.

In diesem Video geht Martin tiefer in die Analyse: Was steckt hinter den Zahlen? Welche Rolle spielen Braintree, Branded Checkout und BNPL wirklich – und wo liegen die Chancen und Risiken für Anleger?