Werbung ausblenden
Aktienanalyse 29.09.2025

Paypal-Aktie: Comeback oder nur Strohfeuer?

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Willkommen zu deiner Aktien-Analyse mit Martin Goersch. Heute schaut Martin sich Paypal genauer an – ein Zahlungsanbieter mit recht soliden fundamentalen Daten, einem konstanten Wachstum, aber einer deutlich abgestraften Aktie.

Paypal hatte vor einiger Zeit Quartalszahlen vorgelegt – mit überraschend robustem Wachstum und steigenden Margen. Doch die Aktie wurde trotzdem abgestraft und bleibt am Markt weiter unter Druck.

In diesem Video geht Martin tiefer in die Analyse: Was steckt hinter den Zahlen? Welche Rolle spielen Braintree, Branded Checkout und BNPL wirklich – und wo liegen die Chancen und Risiken für Anleger?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Paypal

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und ein Kaufheute, 18:11 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden