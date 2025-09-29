Aktienanalyse 29.09.2025
Paypal-Aktie: Comeback oder nur Strohfeuer?
onvista · Uhr
Willkommen zu deiner Aktien-Analyse mit Martin Goersch. Heute schaut Martin sich Paypal genauer an – ein Zahlungsanbieter mit recht soliden fundamentalen Daten, einem konstanten Wachstum, aber einer deutlich abgestraften Aktie.
Paypal hatte vor einiger Zeit Quartalszahlen vorgelegt – mit überraschend robustem Wachstum und steigenden Margen. Doch die Aktie wurde trotzdem abgestraft und bleibt am Markt weiter unter Druck.
In diesem Video geht Martin tiefer in die Analyse: Was steckt hinter den Zahlen? Welche Rolle spielen Braintree, Branded Checkout und BNPL wirklich – und wo liegen die Chancen und Risiken für Anleger?
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteNovo Nordisk, BYD & Paypal: Märkte zwischen Druck und Chancenheute, 12:57 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista