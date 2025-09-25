Lithium Americas, Intel & Microsoft: Neue Deals, neue Chancen
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Gerresheimer, Aurubis, SAP, Birkenstock, Webull, Freeport McMoran, Nebius, Qualcomm, Marvell, Meta, Lithium Americas, Intel, Microsoft
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Lithium Americas – Staatsbeteiligung?
Fast eine Kursverdopplung nach spektakulären Medienberichten. Doch wie realistisch ist ein direkter US-Einstieg wirklich – und welche Folgen hätte das für das Projekt in Nevada?
Intel – Apple auch bald an Bord?
Neue Spekulationen rund um eine mögliche Rückkehr Apples ins Intel-Ökosystem. Eine Partnerschaft, die Geschichte schreiben könnte – oder bleibt es bei Gerüchten?
Microsoft – jetzt mit Anthropic?
Satya Nadella überrascht mit einer Multi-Model-Strategie für Copilot. Doch was bedeutet das Aufbrechen der bisherigen OpenAI-Exklusivität für Microsofts KI-Zukunft?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–