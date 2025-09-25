Werbung ausblenden
Lithium Americas, Intel & Microsoft: Neue Deals, neue Chancen

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Gerresheimer, Aurubis, SAP, Birkenstock, Webull, Freeport McMoran, Nebius, Qualcomm, Marvell, Meta, Lithium Americas, Intel, Microsoft

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Lithium Americas – Staatsbeteiligung? 

Fast eine Kursverdopplung nach spektakulären Medienberichten. Doch wie realistisch ist ein direkter US-Einstieg wirklich – und welche Folgen hätte das für das Projekt in Nevada?

Intel – Apple auch bald an Bord? 

Neue Spekulationen rund um eine mögliche Rückkehr Apples ins Intel-Ökosystem. Eine Partnerschaft, die Geschichte schreiben könnte – oder bleibt es bei Gerüchten?

Microsoft – jetzt mit Anthropic? 

Satya Nadella überrascht mit einer Multi-Model-Strategie für Copilot. Doch was bedeutet das Aufbrechen der bisherigen OpenAI-Exklusivität für Microsofts KI-Zukunft?  

Intel
SAP
Apple
Microsoft
Meta
Gerresheimer
Nebius
Marvell
Qualcomm
American Lithium
Aurubis
Birkenstock
Lithium Corp.
Webull
AMERICAN LITHIUM MIN.

