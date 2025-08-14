Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Nagarro unter größten SDax-Verlierern nach gekapptem Margenziel

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorsichtigere Margenziele für das Gesamtjahr haben am Donnerstag bei den Nagarro -Aktien Spuren hinterlassen. Die Titel des IT-Dienstleisters gehörten mit einem Abschlag, der im frühen Handel bis zu neun Prozent groß war, zu den schlechtesten Werten im Kleinwerte-Index SDax . Während sich dieser zuletzt mit 0,7 Prozent im Plus bewegte, konnten Nagarro ihr Minus bis zur Mittagszeit etwas auf 4,2 Prozent eindämmen.

Das Unternehmen rechnet damit, dass 2025 nur noch 13,5 bis 14,5 Prozent vom Umsatz als bereinigtes Ergebnis hängen bleiben. Zuvor hatte die Planung bei bis zu 15,5 Prozent gelegen. Auch für den Umsatz zeigte sich das Unternehmen aufgrund der Wechselkurs-Einflüsse zurückhaltender.

Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies erklärte, dass sich der schwache US-Dollar im zweiten Quartal stark auf die Profitabilität ausgewirkt habe. Der Nettogewinn sei außerdem durch einen Steuereffekt belastet worden. Comtesse zufolge liegt der Analystenkonsens aber schon im Rahmen der neuen Ziele, sodass sich keine größeren Kürzungen anbahnten./tih/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
SDAX
Nagarro
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformheute, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Abwärtstrend des Softwarekonzerns setzt sich fort
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach12. Aug. · dpa-AFX
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach
Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally
Nemetschek-Aktie verliert kräftig12. Aug. · dpa-AFX
Nemetschek-Aktie verliert kräftig
AKTIEN IM FOKUS: Amazon-Vorstoß belastet Lebensmittel-Einzelhändlergestern, 16:35 Uhr · dpa-AFX
Warten auf US-Inflationsdaten
Europas Börsen wenig verändert12. Aug. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekord-Schwung ebbt etwas ab - Dow holt aufgestern, 22:22 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden