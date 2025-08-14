Erzeugerpreise explodieren! Wall Street unter Druck.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Wir sehen auf breiter Front EXTREM heiße Erzeugerpreise. Sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der Kernrate, und zwar im Vergleich zum Vorjahr, wie auch Vormonat, lagen erheblich über den Zielen. Die Futures signalisieren mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 93% eine Zinssenkung am 17. September. Die Wahrscheinlichkeit einer Oktober-Senkung liegt nun bei etwa 57%, und bei rund 44% für den Dezember. Die Wall Street muss davon ausgehen, dass auch die wichtige PCE-Inflation weiter anziehen wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die Erzeugerpreise den Verbraucherpreisen historisch betrachtet vorauslaufen. Das Ertragsbild sieht heute ansonsten uneinheitlich aus, mit Deere und Cisco unter Druck.



00:00 Intro

00:24 Erzeugerpreise hoch | stagflations-artiges Umfeld

02:57 Zinssenkungen | Notenbänker-Kommentare

05:44 Strafsteuer | Zoll-Kosten | Arbeitsmarktdaten

10:26 Cisco | Nice | Birkenstock | Deere u.v.m.

15:59 Meldungen: Amazon | Foxconn | Apple | DeepSeek

18:01 Analysten: AMD | Cisco | Nvidia | Estée Lauder