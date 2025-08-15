Werbung ausblenden

EQS-News: Bilanzpressekonferenz – Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025

EQS Group · Uhr

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Bilanzpressekonferenz – Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025

15.08.2025 / 10:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Am heutigen Freitag um 11:30h findet die Bilanzpressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2024/2025 in Dortmund, statt. Die Konferenz kann unter https://tv.bvb.de sowie http://aktie.bvb.de im LIVE-Stream mitverfolgt werden.

Dortmund, den 15. August 2025

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

15.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon:+ 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax:+ 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail:aktie@bvb.de
Internet:https://aktie.bvb.de/
ISIN:DE0005493092
WKN:549309
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2184602
Ende der MitteilungEQS News-Service

2184602 15.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden