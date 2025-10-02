Tech-Melt-UP geht weiter | Tesla, Rivian and Berkshire Hathaway im Fokus

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street schmilzt weiter nach oben. Goldman Sachs betont, dass man sich über eine Reihe weiterer Rekorde im Oktober/November nicht wundern würde. Der Oktober gelte an der Wall Street oft als „Bären-Killer“, mit einer starken Performance, insbesondere nach Prozess des Rebalancing zum Quartalsbeginn. Man sehen zudem, dass der positive Vermögenseffekt durch steigende Aktienkurse, die Belastung durch schwächere Immobilienpreise neutralisiert. Das Konsumwachstum dürfte im laufenden Quartal allein dadurch um 30 Basispunkte angefacht werden. Was den Regierungs-Shutdown betrifft, bleibt die Wall Street entspannt. Die Rating-Agentur Fitch betont, dass die Bonität der USA dadurch zunächst nicht belastet wird. Im Fokus stehen außerdem die US-Hersteller von eAutos. Rivian konnte im dritten Quartal 13.201 Autos ausliefern. Wie dem auch sei, werden die Aussichten für das Fiskaljahr gesenkt. Der Mittelwert wird um 50.000 Fahrzeuge auf 42.500 Autos reduziert. Tesla wird heute ebenfalls Auslieferungen melden. Die Wall Street rechnet für das dritte Quartal mit etwa 440.000 Auslieferungen.



00:00 Intro

00:30 Auslieferungszahlen Tesla: Erwartungen geschlagen | Rivian

03:36 Shutdown: Bonität nicht beeinträchtigt |

05:05 Weitere Zinssenkung | Xi & Trump | Makro Überblick

10:02 Chemie-Sektor: Occidental Petroleum | kommt Turnaround?

13:30 Meldungen: Intel & AMD | OpenAI | Microsoft u.v.m.

16:11 Analysten: Apple | Google | Nike



