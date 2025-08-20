EQS-AFR: Greiffenberger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
20.08.2025 / 20:07 CET/CEST
Hiermit gibt die Greiffenberger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.08.2025
Ort:
https://greiffenberger.de/berichte/
