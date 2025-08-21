Werbung ausblenden
Konjunkturdaten

Verbrauchervertrauen im Euroraum trübt sich unerwartet ein

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Ungvari Attila/Shutterstock.com

Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im August unerwartet eingetrübt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 0,8 Punkte auf minus 15,5 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von minus 14,7 Punkten erwartet. Der Indikator liegt damit weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmenheute, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Devisen
Fed-Protokoll lässt Euro im US-Handel nur kurz hochspringengestern, 21:06 Uhr · dpa-AFX
Fed-Protokoll lässt Euro im US-Handel nur kurz hochspringen
Dax Vorbörse 21.08.2025
Deutscher Aktienmarkt bleibt ohne klare Richtungheute, 08:04 Uhr · onvista
Deutscher Aktienmarkt bleibt ohne klare Richtung
Dax Vorbörse 20.08.2025
Tech-Schwäche drückt Kurse - Anleger zeigen sich verunsichertgestern, 08:25 Uhr · onvista
Tech-Schwäche drückt Kurse - Anleger zeigen sich verunsichert
Dax Tagesrückblick 19.08.2025
Dax verbucht leichte Gewinne - schwache Rüstungswerte belasten MDax19. Aug. · onvista
Dax verbucht leichte Gewinne - schwache Rüstungswerte belasten MDax
Dax Vorbörse 19.08.2025
Weiter wenig Bewegung - Gipfel-Fragen bleiben19. Aug. · onvista
Weiter wenig Bewegung - Gipfel-Fragen bleiben
Weitere Artikel
Werbung ausblenden