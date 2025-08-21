Konjunkturdaten
Verbrauchervertrauen im Euroraum trübt sich unerwartet ein
dpa-AFX
Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im August unerwartet eingetrübt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 0,8 Punkte auf minus 15,5 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von minus 14,7 Punkten erwartet. Der Indikator liegt damit weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt.
