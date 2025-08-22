DAX leicht unter Druck, Blick auf Jackson Hole

Zum Wochenausklang zeigt sich der deutsche Leitindex am Freitagmorgen zurückhaltend. Die US-Futures liefern bislang keine klare Orientierung, und auch in Asien blieb die Dynamik begrenzt: Der Nikkei verharrte nahezu unbewegt, was die abwartende Haltung der Anleger vor den anstehenden Impulsen unterstreicht.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Inflationsdaten aus Japan lieferten am Morgen Gesprächsstoff: Die Teuerungsrate für Juli lag mit 3,1 % leicht unter den Erwartungen und markiert den zweiten Rückgang in Folge – dennoch bleibt sie klar über dem Ziel der Notenbank. Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Wyoming: Fed-Chef Jerome Powell eröffnet das Jackson-Hole-Symposium. Märkte hoffen auf Signale für den weiteren Zinskurs, nachdem zuletzt Spekulationen über eine Lockerung im Herbst zugenommen haben.

Aktien im Fokus:

Air Liquide zeigt sich vorbörslich leicht fester. Der französische Industriegase-Konzern kündigte die Übernahme des südkoreanischen Wettbewerbers DIG Airgas an. Mit einem Kaufpreis von 2,85 Mrd. Euro stärkt Air Liquide seine Präsenz in einem der dynamischsten Märkte Asiens. Der Deal soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden und eröffnet Zugang zu wachstumsstarken Branchen wie Halbleiter und Clean Energy.

Lang & Schwarz notiert ebenfalls etwas höher, nachdem der Düsseldorfer Broker beeindruckende Halbjahreszahlen vorlegte. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg um 35 % auf 39,7 Mio. Euro, während die Handelsumsätze mit 164 Mrd. Euro mehr als verdoppelt wurden. Auch der Start ins dritte Quartal wird als „sehr positiv“ beschrieben – ein Signal für anhaltend hohe Marktaktivität.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG82S8 8,12 23496,479482 Punkte 31,61 Open End DAX® Bear UG2AV1 9,07 25190,751813 Punkte 28,72 Open End Fugro N.V. Bull UG59LD 3,36 8,747045 EUR 3,57 Open End DAX® Bull HB3UXU 10,46 13869,556425 Punkte 2,33 Open End NASDAQ 100 Bear UG0UY2 14,63 24855,133062 Punkte 3,49 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.08.2025; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG6D6L 1,35 1860,00 EUR 12,69 18.03.2026 Amazon.com Inc. Call HD4XHW 1,09 230,00 USD 30,03 17.12.2025 BMW AG Call HD6LR0 0,6 100,00 EUR 16,67 17.06.2026 DAX® Put UG0CLL 1,59 20400,00 Punkte 33,7 19.12.2025 DAX® Put UG0CLR 1,89 20900,00 Punkte 28,81 19.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.08.2025; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Tesla Inc. Long HD3656 0,59 240,146456 USD 4 Open End Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 22,48 44,371412 USD 5 Open End Fuchs SE Long HC1B8H 13,58 28,00605 EUR 3 Open End ASML Holding N.V. Long HC4058 2,46 423,091391 EUR 3 Open End XPeng Inc. (ADRs) Long UG5DDT 14,25 11,378861 USD 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.08.2025; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!