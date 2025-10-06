DAX startet verhalten – Dividendenfantasie und E-Rezept treiben Einzelwerte
Der Wochenbeginn zeigt sich an den Märkten von seiner abwartenden Seite. Der DAX startet mit leichtem Gegenwind in den Handel, während die US-Futures noch keine klare Richtung gefunden haben. Auch in Asien herrscht Zurückhaltung: Der Nikkei steht nahezu unverändert.
Makroökonomischer Überblick:
Im Blickpunkt steht heute die britische Bauwirtschaft: Der S&P Global Construction PMI legte im September leicht zu und stieg von 45,5 auf 46,2 Punkte. Damit bleibt der Sektor zwar deutlich unter der Expansionsschwelle von 50, zeigt aber eine vorsichtige Stabilisierung nach den jüngsten Rückgängen. Historisch betrachtet liegt der Wert weiterhin klar unter dem langjährigen Durchschnitt von 51,45 Punkten. Am Abend folgt die brasilianische Handelsbilanz für September, für die Analysten einen Überschuss von rund 5,5 Milliarden US-Dollar erwarten.
Im Fokus:
Hannover Rück präsentiert sich vorbörslich fester. Der Rückversicherer hat seine Dividendenpolitik neu ausgerichtet: Künftig sollen rund 55 % des Nettogewinns ausgeschüttet werden, die bisherige Sonderdividende wird in die reguläre Zahlung integriert. Zusätzliche Sonderausschüttungen sind nur noch in Ausnahmefällen vorgesehen. Die starke Kapitalausstattung erlaubt diesen Schritt und signalisiert Verlässlichkeit für Investoren.
Redcare Pharmacy zeigt ebenfalls Stärke. Der MDAX-Wert profitiert von robusten Quartalszahlen: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 25 % auf 719 Mio. Euro, getragen von einem Boom im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland (+82 %). Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose und meldete eine deutliche Verbesserung der Kundenzufriedenheit – ein Rückenwind für die Aktie.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG4ZE3
|30,5
|21301,291933 Punkte
|8,02
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0P
|22,15
|22135,575688 Punkte
|11,11
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FYL
|10,94
|23260,72278 Punkte
|19,52
|Open End
|Rheinmetall AG
|Bull
|UN03R7
|0,58
|1918,690054 EUR
|35,01
|Open End
|JD.com Inc. (ADRs)
|Bull
|UN09F0
|0,15
|34,045644 USD
|20,21
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2025; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|MTU Aero Engines AG
|Call
|UG48SD
|2,89
|400,00 EUR
|7,05
|18.03.2026
|TSMC Ltd. (ADRs)
|Call
|UG7QQR
|5,57
|300,00 USD
|2,76
|16.06.2027
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UG938P
|0,32
|210,00 USD
|6,26
|18.03.2026
|Gold
|Call
|UG4GD6
|86,19
|3000,00 USD
|3,88
|20.03.2026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
|Call
|HD70CF
|4,81
|550,00 EUR
|16,78
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2025; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Apple Inc.
|Long
|HD2N4Y
|11,92
|172,158107 USD
|3
|Open End
|UnitedHealth Group Inc.
|Long
|HD31AS
|0,78
|240,33544 USD
|3
|Open End
|Adobe Inc.
|Long
|HD2T5W
|0,88
|231,354554 USD
|3
|Open End
|RWE AG
|Long
|HC15ZA
|4,99
|26,19039 EUR
|3
|Open End
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
|Long
|UG8YNE
|8,02
|515,463163 EUR
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.10.2025; 10:45 Uhr;
