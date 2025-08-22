Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.08.2025
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Bavarian Nordic
|Bericht 2. Quartal 2025
|Brilliance China Automotive
|Bericht 2. Quartal 2025
|China Petroleum & Chemical
|Bericht 2. Quartal 2025
|Dongfeng Motor Group 'H'
|Bericht 2. Quartal 2025
|Ganfeng Lithium
|Bericht 2. Quartal 2025
|Gold Fields
|Bericht 2. Quartal 2025
|Hoeegh Autoliners
|Bericht 2. Quartal 2025
|INSPIRATION ENERGY CORP.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|JinkoSolar
|Bericht 2. Quartal 2025
|Lang & Schwarz
|Bericht 2. Quartal 2025
|NAC Kazatomprom
|Bericht 2. Quartal 2025
|Nibe Industrier B
|Bericht 2. Quartal 2025
|Platform Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|SBF AG
|Bericht 2. Quartal 2025
|Uniqa
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
