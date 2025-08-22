Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.08.2025

onvista · Uhr
Batterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Bavarian NordicBericht 2. Quartal 2025
Brilliance China AutomotiveBericht 2. Quartal 2025
China Petroleum & ChemicalBericht 2. Quartal 2025
Dongfeng Motor Group 'H'Bericht 2. Quartal 2025
Ganfeng LithiumBericht 2. Quartal 2025
Gold FieldsBericht 2. Quartal 2025
Hoeegh AutolinersBericht 2. Quartal 2025
INSPIRATION ENERGY CORP.Bericht Geschäftsjahr 2025
JinkoSolarBericht 2. Quartal 2025
Lang & SchwarzBericht 2. Quartal 2025
NAC KazatompromBericht 2. Quartal 2025
Nibe Industrier BBericht 2. Quartal 2025
Platform GroupBericht 2. Quartal 2025
SBF AGBericht 2. Quartal 2025
UniqaBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JinkoSolar
Hoeegh Autoliners
Uniqa
Lang & Schwarz
Nibe Industrier B
Gold Fields
Bavarian Nordic
SBF AG
Ganfeng Lithium
Platform Group
NAC Kazatomprom
INSPIRATION ENERGY CORP.
China Petroleum & Chemical
Brilliance China Automotive
Dongfeng Motor Group 'H'
