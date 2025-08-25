Metall Zug – Ergebnis für das erste Halbjahr 2025

Metall Zug Gruppe

Das herausfordernde erste Halbjahr 2025 war geprägt von anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten. Der Verwaltungsrat der Metall Zug ist mit dem aktuellen Ergebnis nicht zufrieden. Die weiterhin hohen Investitionen in F&E sollen jedoch in der Zukunft einen positiven Beitrag zum Ergebnis leisten. Trotz der bestehenden Herausforderungen erzielte Metall Zug weitere Fortschritte bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele.

Dank gezielter Investitionen in Forschung und Entwicklung in den letzten Jahren führt Haag-Streit drei neue, innovative Produkte auf dem Markt ein. Das im Herbst 2024 vorgestellte hochwertige Operationsmikroskop Metis 900 wurde im Markt bereits gut aufgenommen. Mit der Elara 900 lanciert Haag-Streit in der zweiten Jahreshälfte die hybrid-digitale Spaltlampe. Sie stellt eine Weltneuheit im Kerngeschäft der Haag-Streit dar. Elara ist das erste Modell einer neuen Generation und repräsentiert einen wichtigen Schritt in Richtung Effizienz durch Digitalisierung. Sie verbindet hervorragende Schweizer Optik mit innovativer digitaler Bildverarbeitung für beschleunigte Arbeitsabläufe. Zum anderen wird der digitale Phoropter Refractor 900 lanciert. Mit diesem Produkt ist Haag-Streit nun in der Lage, einen vollständig und durchgängig integrierten Arbeitsplatz für Augenärzte und Optometristen (exam lane) aus eigener Hand anzubieten.

Beim Post-Merger-Integrationsprozess des Joint Venture SteelcoBelimed konnten weitere Fortschritte erzielt werden. Das Zusammenwachsen der Unternehmen sowie die Straffung der Organisation und des Produktportfolios verlaufen grösstenteils nach Plan. Erste Kostensynergien werden im laufenden Jahr spürbar, insbesondere im Bereich Einkauf. Die Zusammenführung der Ländergesellschaften wird bis 2026 weitgehend abgeschlossen sein.

Positiv hervorzuheben ist, dass der Geschäftsbereich Medical Devices und die Gehrig Group ein Wachstum der Auftragseingänge gegenüber der Vorjahresperiode verzeichneten, welches sich jedoch im ersten Halbjahr 2025 noch nicht in den Umsätzen widerspiegelte.

"Die positive Entwicklung bei den Auftragseingängen in allen Geschäftsbereichen gibt uns Rückenwind im aktuell herausfordernden Marktumfeld." Matthias Rey, CEO der Metall Zug AG.

Die Metall Zug Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Nettoerlös von CHF 94.2 Mio. (Vorjahr: CHF 181.2 Mio.). Die Dekonsolidierung von Belimed Infection Control und Belimed Life Science per 7. Juni 2024 führte zu einem Umsatzrückgang von CHF -82.1 Mio. Bereinigt um diesen Effekt betrug der organische Umsatzrückgang moderate -2.0%. Hauptursache war ein verhaltener Jahresstart im Geschäftsbereich Medical Devices mit reduziertem Auftragsbestand. Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive der Beiträge aus den strategischen Beteiligungen lag bei CHF -12.6 Mio. (Vorjahr: CHF 58.5 Mio.). Im Vorjahr war ein einmaliger Gewinn von CHF 66.6 Mio. aus dem Zusammenschluss von Belimed und Steelco enthalten. Bereinigt um diesen Sondereffekt lag der vergleichbare Vorjahres-EBIT bei CHF -8.1 Mio.

Das Konzernergebnis belief sich auf CHF -10.3 Mio. (Vorjahr: CHF 56.6 Mio.) und der operative Cashflow betrug CHF -5.4 Mio. (Vorjahr: CHF 6.7 Mio.). Die Eigenkapitalquote blieb mit 70.8 % per 30. Juni 2025 solide (31. Dezember 2024: 76.8 %) und unterstreicht die robuste finanzielle Basis der Gruppe.

Geschäftsbereich Medical Devices – Haag-Streit Gruppe

1. HJ 2025 1. HJ 2024 Δ Mio. CHF Nettoerlös 77.1 81.6 -5.6% Betriebsergebnis (EBIT) -2.6 2.4 -211.6% EBIT-Marge in % -3.4 2.9 -630bp Forschung und Entwicklung (F&E) -12.6 -13.3 -5.2% Betriebsergebnis (EBIT) exkl. F&E 10.0 15.7 -36.2% EBIT-Marge exkl. F&E in % 13.0 19.2 -620bp

Angesichts der makroökonomischen Rahmenbedingungen bleibt das Investitionsklima weltweit im Geschäftsbereich Medical Devices (Haag-Streit Gruppe) verhalten. Der Fokus vieler Kunden liegt aktuell auf Reparaturen und Upgrades statt auf Neuinvestitionen. Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr ist primär auf den Produktbereich General Diagnostics zurückzuführen. In der zweiten Jahreshälfte wird eine dynamischere Entwicklung erwartet, da bestehende Aufträge zunehmend umsatzwirksam werden. Die Bereiche Simulation sowie Chairs & Stands lagen ebenfalls unter dem Vorjahresniveau, während sich der Bereich Specialties leicht positiv entwickelte.

Das Betriebsergebnis (EBIT) lag aufgrund des tieferen Umsatzes unter dem Vorjahreswert. Zusätzlich wirkten sich ein ungünstiger Margenmix, weiterhin hohe F&E-Investitionen sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit Produkteinführungen belastend aus. Die eingeleiteten Kostensparmassnahmen zeigten erste Wirkung, konnten das Ergebnis jedoch noch nicht vollständig stabilisieren.

Erfreulich war das sehr gute Kundenfeedback auf die neu lancierten Produkte Elara 900 und Refractor 900, welches bereits zu ersten Bestellungen geführt hat. In den kommenden Jahren ist die Einführung weiterer innovativer Produkte geplant, wodurch das Portfolio von Haag-Streit gezielt verjüngt und weiter digitalisiert wird. Die neuen Produkte werden die Marktposition von Haag-Streit weiter stärken und ausbauen. Mittelfristig wird sich auch das Verhältnis der F&E-Investitionen zum Umsatz normalisieren, was die Profitabilität nachhaltig verbessern dürfte.

Die Zollpolitik im wichtigen US-Markt, in welchem Haag-Streit rund 40 % des Umsatzes erwirtschaftet, hat zu Unsicherheiten geführt. Dadurch, dass Haag-Streit über eine lokale Produktion in den USA verfügt, ist lediglich etwa die Hälfte des US-Umsatzes von den hohen Zöllen auf Schweizer Exporten betroffen. In der aktuellen Situation wird Haag-Streit die Zölle auf Schweizer Exporte durch Preisanpassungen weitergeben müssen.

Nach bald fünf Jahren als CEO der Haag-Streit Gruppe hat sich Thomas Bernhard entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb der Haag-Streit zu suchen. Ab dem 1. September 2025 übernimmt Thomas Lenzen die Funktion als CEO der Haag-Streit Gruppe. Er wird die internationale Wachstumsstrategie von Haag-Streit in dieser Phase bedeutender Produktinnovationen weiter vorantreiben. Thomas Lenzen leitete zuvor das DACH-Geschäft von Bausch + Lomb und das internationale Geschäft mit Blutbanken und Plasmaspenden bei Haemonetics. Wir heissen Thomas Lenzen willkommen und danken Thomas Bernhard für sein langjähriges Engagement und seinen ausserordentlichen Einsatz für Haag-Streit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.

Geschäftsbereich Technologiecluster & Infra

1. HJ 2025 1. HJ 2024 Δ Mio. CHF Nettoerlös 0 0.1 n/a Betriebsergebnis (EBIT) 0.8 1.3 -40.1% EBIT-Marge in % n/a n/a n/a

Der EBIT des Geschäftsbereichs Technologiecluster & Infra lag in der Berichtsperiode aufgrund von höheren Abschreibungen sowie einer Erhöhung der Rückstellung für Altlastensanierungen unter dem Vorjahresniveau.

Im ersten Halbjahr 2025 hat die Entwicklung der Immobilienprojekte, des Arealnetzes und der Infrastruktur auf dem Areal des Tech Cluster Zug erfreuliche Fortschritte gemacht. Der Geschäftsbereich investierte CHF 14.7 Mio. (Vorjahr: CHF 9.6 Mio.) in die laufenden Projekte.

Beim Projekt SHL-Südtor, neuer Hauptsitz und Produktionsstandort von SHL-Medical, ist ein Teil des Rohbaus, wie etwa die beiden Untergeschosse und das Erdgeschoss bereits fertiggestellt. Für das Projekt CreaTower I, das neue Bürogebäude der VZ Depotbank, wurde die Baubewilligung erteilt. Im Zusammenhang mit dem Projekt refActory ist die Abgabe des überarbeiteten Vorprojekts erfolgt. Leider musste das innovative Hochhausprojekt Pi, für welches 70 % preisgünstiger Wohnraum geplant ist, einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den zugrundeliegenden Bebauungsplan, der vom Grossen Gemeinderat im September 2024 einstimmig genehmigt und in der Referendumsabstimmung vom 9. Februar 2025 vom Zuger Stimmvolk klar bestätigt wurde, ist Anfang März eine Verwaltungsbeschwerde von einer Privatperson eingegangen. Somit werden sich das Projekt und damit die Schaffung des dringend benötigten bezahlbaren Wohnraums in Zug voraussichtlich um mehrere Jahre verzögern.

Investments & Corporate

Im Berichtssegment Investments & Corporate sind die Metall Zug AG (Corporate), die Gehrig Group AG sowie die strategischen Beteiligungen an V-ZUG (30 %), Komax (25 %) und SteelcoBelimed (33 %) zusammengefasst.

1. HJ 2025 1. HJ 2024 Δ Mio. CHF Nettoerlös 17.1 32.8 -47.7% Betriebsergebnis (EBIT) -10.8 58.7 -118.3% EBIT-Marge in % -62.8 179.1 -24’190bp

Die gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Nettoerlöse resultierten vor allem aus dem Dekonsolidierungseffekt der Belimed Life Science per 7. Juni 2024. Der EBIT der Berichtsperiode lag markant unter dem Vorjahresniveau, was hauptsächlich auf den im ersten Halbjahr 2024 enthaltenen Buchgewinn in Höhe von CHF 66.6 Mio. aus dem Zusammenschluss von Belimed (Infection Control und Life Science) mit Steelco zurückzuführen ist. Das anteilige Ergebnis der strategischen Beteiligungen von CHF -5.1 Mio. (Vorjahr: CHF -1.5 Mio.) ist im EBIT ausgewiesen und setzt sich aus den folgenden Beträgen zusammen:

V-ZUG (30%) Komax (25%) SteelcoBelimed (33%) 1. HJ 2025 1. HJ 2024 1. HJ 2025 1.HJ 2024 1. HJ 2025 1. HJ 2024 Mio. CHF Anteiliges

Nettoergebnis* 0.5 1.8 -1.1 -2.7 -4.5 -0.6

* Im 1. HJ 2024 einschliesslich Anpassungen des Vorjahres

Detaillierte Informationen zur Geschäftsentwicklung von V-ZUG und Komax lassen sich deren publizierten Halbjahresberichten entnehmen. SteelcoBelimed erwirtschaftete in der Berichtsperiode einen Nettoerlös von CHF 176.5 Mio. Wie üblich zeigt sich bei SteelcoBelimed eine starke Saisonalität, wobei das erste Halbjahr erfahrungsgemäss schwächer ausfällt. Der EBIT verfehlte mit CHF -10.8 Mio. die Gewinnzone, auch aufgrund von Sonderkosten im Zusammenhang mit den Post-Merger-Integrationsmassnahmen.

Im ersten Halbjahr 2025 lag der Umsatz der Gehrig Group mit CHF 17.1 Mio. nahezu auf Vorjahresniveau (CHF 17.4 Mio.). Eine positive Entwicklung ist auch bei den Auftragseingängen zu verzeichnen. So konnten einige Grossprojekte gewonnen werden und die Anzahl neuer Serviceabonnemente nahm zu. Auch der Absatz der neuen, in der Schweiz produzierten Spülmaschinen-Serie Ariane nimmt an Fahrt auf, wobei rund 20 % der Bestellungen über das nachhaltige „All-inclusive rent“-Modell laufen. Aufgrund geringerer Umsätze aus dem margenträchtigen Bereich Kundendienst, bei leicht erhöhter Kostenbasis im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024, verfehlte der EBIT die Gewinnzone.

Ausblick

Es zeichnet sich ab, dass das wirtschaftliche Umfeld aufgrund exogener und nicht beeinflussbarer Verwerfungen weiterhin anspruchsvoll bleibt. Trotzdem wird eine Stabilisierung des Umsatzes und des Betriebsergebnisses im zweiten Halbjahr erwartet. Die solide Bilanz, das langfristig ausgerichtete Geschäftsmodell sowie gezielte Investitionen in Innovation und Effizienz bilden eine stabile Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Metall Zug Gruppe.