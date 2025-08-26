EQS-AFR: HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
26.08.2025 / 08:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Highlight Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
Ort:
https://www.highlight-communications.ch/Zwischenberichte/Jahr-2025.htm
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
Ort:
https://www.highlight-communications.ch/en/Zwischenberichte/Jahr-2025.htm
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Internet:
|www.hlcom.ch
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2188428 26.08.2025 CET/CEST