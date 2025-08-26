EQS-AFR: HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.08.2025 / 08:57 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Highlight Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025

Ort:

https://www.highlight-communications.ch/Zwischenberichte/Jahr-2025.htm

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025

Ort:

https://www.highlight-communications.ch/en/Zwischenberichte/Jahr-2025.htm

26.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Internet:www.hlcom.ch
Ende der MitteilungEQS News-Service

2188428 26.08.2025 CET/CEST

Highlight Communications
