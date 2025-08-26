IRW-News: Alset AI Ventures Inc.: Alset AI geht strategische Allianz mit CHIP Datacentres ein und investiert in die Erweiterung der KI-Infrastruktur

IRW-PRESS: Alset AI Ventures Inc.: Alset AI geht strategische Allianz mit CHIP Datacentres ein und investiert in die Erweiterung der KI-Infrastruktur

Alset AI kooperiert bei kommerzieller Einführung und Infrastrukturentwicklung, um die wachsende Nachfrage von Enterprise-AI-Kunden zu decken

VANCOUVER, British Columbia - 26. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) (Alset AI oder das Unternehmen), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Allianz mit CHIP Datacentres Inc. (CHIP), einem spezialisierten Entwickler von hochleistungsfähigen KI-fokussierten Datencentern, eingegangen ist und eine Absichtserklärung (MOU) vom 25. August 2025 unterzeichnet hat.

Im Rahmen der MOU wird Alset AI mit CHIP zusammenarbeiten, um die kommerzielle Bereitstellung der KI-Infrastruktur zu unterstützen und gleichzeitig über die Cloud-Computing-Plattform Lyken.AI Mehrwert zu bieten. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat Alset AI eine strategische Investition in das Waterloo-basierte Rechenzentrum von CHIP getätigt und im ersten Ausbau eine Kapazität von etwa 2 MW aufgebaut.

Die Partnerschaft umfasst:

- Gemeinsame Markteinführungsbemühungen, um Enterprise AI und GPU-Computing-Clients zu bedienen;

- Umsatzfördernde Zusammenarbeit bei KI-Rack-Space und Cloud-Services;

- Cross-Selling- und Empfehlungsmöglichkeiten über Lyken.AI; und

- Co-Branding-Angebote für anspruchsvolle Workloads und Partner.

Das Management von CHIP verfügt über enge Geschäftsbeziehungen zu über 60 globalen Technologieunternehmen, was einen aggregierten Bedarf von über 800 MW an KI-fokussierter Infrastruktur darstellt.

Dies ist ein strategischer Schritt bei der Zusammenführung einer zukünftigen erstklassigen Infrastruktur mit unserer Rechnerplattform, so Adam Ingrao, CEO von Alset AI. Der Zugang zu zuverlässigem kanadischen Strom ist von entscheidender Bedeutung, da die Nachfrage nach KI-Computing weiter steigt. Diese Partnerschaft mit CHIP wird uns eine skalierbare Grundlage bieten, um diesen Bedarf zu erfüllen. Indem wir uns in einer wachstumsstarken Einrichtung, die bereits weltweit Interesse erregt, Fuß fassen, positionieren wir Alset AI, um seine langfristige Strategie des Aufbaus einer schnell skalierbaren KI-Infrastruktur umzusetzen. Auf diese Weise können wir End-to-End-Computing-Lösungen nicht nur in ganz Kanada bereitstellen, sondern auch auf globalen Märkten, auf denen nachhaltige und kosteneffiziente Stromversorgung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt.

Mit einem modularen, schnellen Bereitstellungsmodell ist der Standort Waterloo von CHIP für GPU-Server wie NVIDIA H100 und A100 optimiert und unterstützt erweiterte Kühlung, tiefere Racks und effiziente Skalierung. Damit ist er als speziell entwickelter Hub für modernes KI-Computing positioniert.

Über Alset AI Ventures Inc.

Alset AI ist ein bahnbrechendes KI- und Cloud-Computing-Investmentunternehmen, das sich der Förderung von Technologieunternehmen mit hohem Potenzial verschrieben hat. Durch eine Kombination aus Kapital, strategischer Beratung und Cloud-Computing-Allianzen gestaltet Alset AI die Zukunft der künstlichen Intelligenz und baut eine auf KI ausgerichtete Risikokapitalplattform auf, die für beträchtliches Wachstum bereit ist.

Für weitere Informationen über Alset AI Ventures Inc. wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Adam Ingrao

Chief Executive Officer

T: 236.312.6744

E: ir@alsetai.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen) in Bezug auf das Unternehmen und seine Partnerschaft mit CHIP, einschließlich des Plans im Rahmen der Partnerschaft, die Unterstützung des kommerziellen Einsatzes von KI-Infrastruktur, den Plan, als Mehrwert-Kanal für CHIP zu fungieren und die Best-in-Class-Infrastruktur mit CHIP zu bauen, die KI-Nachfrage und die langfristigen Strategien des Unternehmens, einschließlich auf den globalen Märkten, enthalten. Die zukunftsgerichtete Aussagen können sich auch auf die Bemühungen des Unternehmens, die zukünftige Best-in-Class-Infrastruktur in seine Rechenplattform zu integrieren, den erwarteten Zuwachs bei der Nachfrage nach KI-Rechenleistung, die Fähigkeit der Partnerschaft, zur Erfüllung dieser Nachfrage durch das Unternehmen beizutragen, und die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, seine langfristige Strategie zum rasanten Ausbau von KI-Infrastruktur und der Bereitstellung von End-to-End-Rechenlösungen weltweit umzusetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie werden, beabsichtigen, antizipieren, könnten, sollten, dürfen, erwarten, schätzen, prognostizieren, planen, potenziell, projizieren, annehmen, erwägen, glauben, sollen, geplant und ähnliche Begriffe. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, Handlungen oder Entwicklungen und basieren auf Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren, die das Management derzeit als relevant, vernünftig und den Umständen entsprechend erachtet. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund der mit der Geschäftstätigkeit von Alset AI verbundenen und ihr innewohnenden Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Weitere wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sind u.a. die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage sowie unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Alset AI. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Alset AI übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift Risks and Uncertainties im jüngsten Lagebericht (MD&A) und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher erläutert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

