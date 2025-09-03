Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.09.2025

onvista · Uhr
E-MobilitätInfrastrukturKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
American Eagle OutfittersBericht 2. Quartal 2025
C3.aiBericht 1. Quartal 2026
Campbell's Co.Bericht Geschäftsjahr 2025
ChargePoint Holdings ABericht 2. Quartal 2026
Credo Technology GroupBericht 1. Quartal 2026
Dollar TreeBericht 2. Quartal 2025
FigmaBericht 2. Quartal 2025
GitlabBericht 2. Quartal 2026
Helvetia HoldingBericht 2. Quartal 2025
Hewlett Packard EnterpriseBericht 3. Quartal 2025
M&G PLCBericht 2. Quartal 2025
Mainz BiomedBericht 2. Quartal 2025
OPAPBericht 2. Quartal 2025
SalesforceBericht 2. Quartal 2026
Swiss LifeBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Salesforce
C3.ai
Figma
Hewlett Packard Enterprise
Swiss Life
Credo Technology Group
Gitlab
M&G PLC
American Eagle Outfitters
OPAP
Mainz Biomed
Campbell's Co.
Helvetia Holding
Dollar Tree
ChargePoint Holdings A
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.09.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.09.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.08.202529. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.08.2025
Vorwurf: überhöhte Preise
US-Gericht lässt Sammelklage gegen Amazon zugestern, 16:56 Uhr · Reuters
US-Gericht lässt Sammelklage gegen Amazon zu
US-Elektroautobauer
Tesla verliert Marktanteile in vielen europäischen Ländern01. Sept. · Reuters
Tesla verliert Marktanteile in vielen europäischen Ländern
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 02.09.2025gestern, 06:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 02.09.2025
Weitere Artikel
Werbung ausblenden