EQS-News: Diginex und SGS vertiefen strategische Partnerschaft zur Förderung nachhaltiger Finanzlösungen

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung

Diginex und SGS vertiefen strategische Partnerschaft zur Förderung nachhaltiger Finanzlösungen



27.08.2025 / 17:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Diginex und SGS vertiefen strategische Partnerschaft zur Förderung nachhaltiger Finanzlösungen

LONDON und GENF, 27. August 2025 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“), ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen für Nachhaltigkeit, und SGS, das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung, bestätigen ihre strategische Partnerschaft, die ursprünglich im Jahr 2022 geschlossen wurde. Die erneuerte Kooperation unterstreicht das gemeinsame Bekenntnis beider Unternehmen zu innovativen Technologien, die nachhaltige Finanzierungen ermöglichen und Firmen Orientierung in der dynamischen ESG-Landschaft geben.

Nach dem Erfolg ihrer ersten Vereinbarung zu ESG-basierten Services für Datensicherung bauen die Partner ihre Kooperation nun aus. Ziel ist es, der steigenden Nachfrage nach belastbaren, transparenten und skalierbaren Rahmenwerken für nachhaltige Finanzierungen zu begegnen. Durch die Verbindung der modernen ESG-Datenmanagement-Plattformen von Diginex mit der globalen Expertise von SGS in Sicherung, Verifizierung und Zertifizierung entstehen leistungsstarke neue Lösungen. Diese unterstützen Finanzinstitute, Unternehmen und Investoren dabei, internationale Nachhaltigkeitsstandards und -vorschriften effizient zu erfüllen.

Die Schwerpunkte der Partnerschaft sind:

Verbesserte ESG-Datensicherung für nachhaltige Finanzierungen: Die strategische Partnerschaft wird die Blockchain-basierte Technologie von Diginex und die strengen Sicherungsmethoden von SGS nutzen, um eine höchstmögliche Transparenz und Zuverlässigkeit der ESG-Daten zu gewährleisten und so eine bessere Entscheidungsfindung für nachhaltige Investitionen zu ermöglichen.

Skalierbare Lösungen für Finanzinstitute: Die Kooperation wird sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Tools konzentrieren, die Banken, Vermögensverwaltern und anderen Finanzinstituten dabei helfen, ESG-Kennzahlen in ihre Finanzierungs- und Anlagestrategien zu integrieren und die Einhaltung von Rahmenwerken wie der EU-Taxonomie und der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sicherzustellen.

Globale Reichweite, lokale Expertise: Mit dem umfangreichen globalen Netzwerk von SGS und den innovativen digitalen Plattformen von Diginex wird die strategische Kooperation lokalisierte, wirkungsvolle Lösungen liefern, um Kunden bei der Erreichung regionaler und internationaler Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Förderung von Netto-Null-Zielen: Die Zusammenarbeit wird Lösungen priorisieren, die Unternehmen bei der Erreichung ihrer Netto-Null-Ziele unterstützen, darunter die Bewertung des CO2-Fußabdrucks, die Transparenz der Lieferkette und die Nachhaltigkeitsberichterstattung.

„Wir freuen uns sehr, unsere strategische Partnerschaft mit SGS, einem weltweit führenden und vertrauenswürdigen Unternehmen im Bereich Assurance und Zertifizierung, zu bekräftigen“, sagte Mark Blick, CEO von Diginex. „Gemeinsam sind wir hervorragend positioniert, um den Finanzsektor mit zuverlässigen, technologiebasierten ESG-Lösungen zu unterstützen, die bedeutende Fortschritte in Richtung einer nachhaltigen Zukunft vorantreiben.“

„Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Diginex fortzusetzen und auf unserer gemeinsamen Vision aufzubauen, Nachhaltigkeit durch Innovation und Vertrauen voranzutreiben“, sagte Damien Rousseau, Head of Business Assurance bei SGS. „Sie stärkt unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, sich mit Zuversicht und Präzision in den Komplexitäten der nachhaltigen Finanzwirtschaft zurechtzufinden.“

Seit der ursprünglichen Vereinbarung im Jahr 2022 haben Diginex und SGS erfolgreich zusammengearbeitet, um Unternehmen dabei zu helfen, die Glaubwürdigkeit ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung zu verbessern. Die Kooperation wird diese Bemühungen weiter beschleunigen und der zunehmenden Bedeutung nachhaltiger Finanzierungen für die Erreichung globaler Klima- und Sozialziele Rechnung tragen.

Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.

Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com.

Über SGS

SGS ist das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Wir betreiben ein Netzwerk von über 2.500 Laboren und Geschäftseinrichtungen in 115 Ländern, unterstützt von einem Team von 99.500 engagierten Fachleuten. Mit über 145 Jahren exzellenter Dienstleistungen kombinieren wir die Präzision und Genauigkeit, die Schweizer Unternehmen auszeichnen, um Organisationen dabei zu helfen, die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Compliance und Nachhaltigkeit zu erreichen.

Unser Markenversprechen – „when you need to be sure“ – unterstreicht unser Bekenntnis zu Vertrauen, Integrität und Zuverlässigkeit, damit Unternehmen mit Zuversicht wachsen können. Wir sind stolz darauf, unsere Expertendienstleistungen unter dem Namen SGS und vertrauenswürdigen Spezialmarken wie Brightsight, Bluesign, Maine Pointe und Nutrasource anzubieten.

SGS ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN:SW) notiert. https://www.sgs.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.

Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt – Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consul

Telefon: +49.40.609186.0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt – USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt – Asien

Shelly Cheng

Strategic Financial Relations Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk

27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2189634 27.08.2025 CET/CEST