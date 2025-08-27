EQS-News: Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat eine Vereinbarung zum Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe unterzeichnet

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat eine Vereinbarung zum Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe unterzeichnet



27.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares-Portfoliounternehmen Buderus Edelstahl hat eine Vereinbarung zum Teilverkauf von zwei Geschäftsbereichen an die GMH Gruppe unterzeichnet

Verkauf der zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inkl. Wärmebehandlung an strategischen Käufer

Weitere Transformationsmaßnahmen bei Buderus Edelstahl für zukünftige Ausrichtung geplant

München, 27. August 2025 – Buderus Edelstahl, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat eine Vereinbarung zur Veräußerung der zwei Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inklusive der Wärmebehandlung an die GMH Gruppe unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion soll im vierten Quartal 2025 vollzogen werden.

Mutares hat Buderus Edelstahl im Februar 2025 vom österreichischen Stahl- und Technologiekonzern voestalpine AG als klassisches Carve-out-Asset übernommen. Das Unternehmen ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen Spezialstählen mit den Schwerpunkten in Werkzeugstahl und Edelbaustahl, einem weltweit breit gefächerten Kundenportfolio und einem Jahresumsatz von ca. EUR 360 Mio.

Nach ersten erfolgreichen Optimierungen und Transformationsmaßnahmen vor Ort seit dem Erwerb konnten bereits Fortschritte bei der Optimierung von Fertigungsprozessen erzielt werden.

Um die weiteren notwendigen Transformationsschritte zu verfolgen, werden die beiden Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inklusive der Wärmebehandlung an die GMH Gruppe verkauft, die mit dieser Übernahme ihr Portfolio im Bereich Spezialstähle stärken und weiter ausbauen wird. Dieser strategische Käufer bietet den beiden Buderus-Edelstahl-Geschäftsbereichen Warmwalzwerk und Mechanische Bearbeitung inklusive der Wärmebehandlung damit ein großes Potenzial weiter zu expandieren. Mit diesem Schritt konnten trotz schwieriger Marktbedingungen ca. 670 Arbeitsplätze dauerhaft am Standort Wetzlar gesichert werden. Aufgrund von weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in der Stahlindustrie wird zudem der Geschäftsbereich Gesenkschmiede an die FerrAl United Group (100%ige Beteiligung der Mutares Group) veräußert. Der verbleibende Geschäftsbereich wird nach aktueller Planung seine operative Tätigkeit im Laufe des vierten Quartals 2025 einstellen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Seit der Akquisition von Buderus Edelstahl im Februar 2025 hat unser Team vor Ort in kürzester Zeit erfolgreich erste Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt und damit den Weg für diesen Teilverkauf von Buderus Edelstahl geebnet. Mit der GMH Gruppe haben wir aus meiner Sicht den idealen Partner gefunden, um das Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2188086 27.08.2025 CET/CEST