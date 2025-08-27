onvista Chartzeit 27.08.2025
KI trifft Kreditmarkt: Pagaya Technologies unter der Lupe
onvista · Uhr
Pagaya Technologies steht aktuell im Rampenlicht: starke Zahlen, ambitionierte Pläne – und ein Geschäftsmodell, das mit KI die Kreditvergabe neu denkt. Doch was steckt wirklich hinter der Story, und wie spannend ist der Chart?
In dieser Ausgabe von Chartzeit mit Martin Goersch werfen wir einen genaueren Blick auf das Fintech aus New York. Wachstum, Skalierbarkeit und Marktchancen sind da - aber ob die Aktie wirklich überzeugt, entscheidet sich erst im Chart.
onvista Premium-Artikel
Chip-Gigant meldet nachbörslich ZahlenDer große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartetheute, 16:30 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancenheute, 15:15 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 27.08.2025Okta im Fokus: Was Anleger jetzt wissen müssenheute, 17:07 Uhr · onvista
Videoanalyse 27.08.2025Nachbörslich stark: MongoDB legt ein Drittel zuheute, 17:25 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit 27.08.2025Okta, MongoDB & Ethereum: Zahlen und Chancen im Fokusheute, 12:58 Uhr · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista