onvista Chartzeit 27.08.2025

KI trifft Kreditmarkt: Pagaya Technologies unter der Lupe

onvista · Uhr

Pagaya Technologies steht aktuell im Rampenlicht: starke Zahlen, ambitionierte Pläne – und ein Geschäftsmodell, das mit KI die Kreditvergabe neu denkt. Doch was steckt wirklich hinter der Story, und wie spannend ist der Chart?

In dieser Ausgabe von Chartzeit mit Martin Goersch werfen wir einen genaueren Blick auf das Fintech aus New York. Wachstum, Skalierbarkeit und Marktchancen sind da - aber ob die Aktie wirklich überzeugt, entscheidet sich erst im Chart. 

Pagaya Technologies
