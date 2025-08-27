Videoanalyse 27.08.2025
Nachbörslich stark: MongoDB legt ein Drittel zu
onvista · Uhr
Die Aktie von MongoDB legte nachbörslich um rund ein Drittel zu.
Was hinter dem Kurssprung steckt, erklärt Martin in seiner Analyse.
