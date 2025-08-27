Die Aktie von Okta hat in den vergangenen Wochen eine schwache Entwicklung gezeigt. Deutlich wurde dabei auch eine gewisse Panik am Markt: Raus aus Software, rein in Hardware - in der Annahme, dass Produkte rund um künstliche Intelligenz klassische Softwareunternehmen zunehmend obsolet machen.

Die aktuellen Geschäftszahlen von Okta fielen jedoch vergleichsweise solide aus. Wie es nun um die Aktie steht, ordnet heute Martin ein.