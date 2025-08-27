Videoanalyse 27.08.2025
Okta im Fokus: Was Anleger jetzt wissen müssen
onvista · Uhr
Die Aktie von Okta hat in den vergangenen Wochen eine schwache Entwicklung gezeigt. Deutlich wurde dabei auch eine gewisse Panik am Markt: Raus aus Software, rein in Hardware - in der Annahme, dass Produkte rund um künstliche Intelligenz klassische Softwareunternehmen zunehmend obsolet machen.
Die aktuellen Geschäftszahlen von Okta fielen jedoch vergleichsweise solide aus. Wie es nun um die Aktie steht, ordnet heute Martin ein.
onvista Premium-Artikel
Chip-Gigant meldet nachbörslich ZahlenDer große Lackmustest: Was der Markt von Nvidias Zahlen erwartetheute, 16:30 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancenheute, 15:15 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufeheute, 14:50 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 27.08.2025Nachbörslich stark: MongoDB legt ein Drittel zuheute, 17:25 Uhr · onvista
onvista Chartzeit 27.08.2025KI trifft Kreditmarkt: Pagaya Technologies unter der Lupeheute, 17:30 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit 27.08.2025Okta, MongoDB & Ethereum: Zahlen und Chancen im Fokusheute, 12:58 Uhr · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Gewinnmitnahmen nach Powell Rally - PDD Zahlen gemischt - Value Aktien Comeback?25. Aug. · Markus Koch