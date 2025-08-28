Börsenspiel "Trader 2025" startet am 1. September

Am 1. September 2025 um acht Uhr startet das Börsenspiel „Trader 2025“ der französischen Großbank Société Générale. Dort hast du die Möglichkeit, deine eigene Handelsstrategie auf die Probe zu stellen und dich mit anderen Traderinnen und Tradern zu messen - darunter auch Martin Goersch, bekannt aus unserer börsentäglichen Youtube-Sendung.

Du handelst mit virtuellem Geld an der Börse, testest dein Geschick bei Aktien und Derivaten und kannst dabei auch tolle Preise abräumen. Der absolute Top-Preis: ein Range Rover Evoque im Wert von etwa 65.000 Euro.

Zum Spiel anmelden kannst du dich hier. Die wichtigsten Fragen und Antworten haben wir im Folgenden für dich zusammengefasst:

Was ist das Börsenspiel Trader 2025?

Das Börsenspiel „Trader 2025“ der Société Générale ist ein Online-Trading-Wettbewerb, bei dem Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Handelsstrategien testen und gegen andere, einschließlich des Profitraders Martin Goersch, antreten können. Das Spiel beginnt am 1. September 2025 und bietet dir die Möglichkeit, mit virtuellem Kapital zu handeln und Preise zu gewinnen. Das Spiel läuft bis zum 24. Oktober.

Ziel ist es, dein virtuelles Kapital so erfolgreich wie möglich zu vermehren. Wer es an die Spitze schafft, darf sich auf attraktive Gewinne freuen: Die Société Générale vergibt wöchentlich Barpreise von 2.222 Euro an diejenigen mit der besten Wertentwicklung. Zusätzlich wird unter allen aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern jede Woche ein iPhone 16 verlost. Wer während der Spielzeit die beste prozentuale Tagesperformance erzielt, darf sich über einen Samsung QLED 8K Smart-TV freuen.

Daneben können sich alle Teilnehmenden in der onvista-Spielgruppe mit unserem Börsenexperten Martin Goersch messen. Wer dabei am Ende eine positive Rendite erzielt und mindestens einen Trade pro Woche abgeschlossen hat, kann die von onvista ausgelobten Preise gewinnen: Wir verlosen eine PlayStation®5 Pro und AirPods Max.

Wie lauten die Regeln?

Teilnahme am Spiel: Zum Spielen anmelden kannst du dich seit dem 5. August hier - sofern du mindestens 18 Jahre alt bist.

Starttag: Du erhältst am 1. September zwei freigeschaltete Depots - pro Depot steht eine Startsumme von 100.000 Euro als Spielgeld zur Verfügung. Alle Transaktionen in den Depots werden ab dem Zeitpunkt der ersten Orderaufgabe gewertet. Der aktuelle Rang wird am nächsten Börsenhandelstag aktualisiert.

Aktien: Handelbar sind alle Aktien, die am Börsenplatz Stuttgart notiert sind und einen Mindestkurs von einem Euro aufweisen. Jede Aktien-Order kostet im Spiel zehn Euro, die von deinem Spielgeld abgezogen werden.

Derivate: Index-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, Discount-Zertifikate und weitere von der Société Générale emittierte Derivate sind handelbar. Eine fixe Gebühr von 3,90 Euro pro Ausführung fällt an. Andere Wertpapiere wie ETFs oder Anleihen sind im Spiel nicht verfügbar.

Depotverwaltung: Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits oder Kapitalerhöhungen werden berücksichtigt, es kann jedoch zu Verzögerungen kommen.

Auswertung: Die Ranglisten werden jede Nacht aktualisiert und basieren auf der wöchentlichen Veränderung der Depotwerte, einschließlich der Positionen und des Barbestands. Gewinne werden sofort in der Rangliste berücksichtigt, Verkäufe sind nicht erforderlich. Alle Spielerinnen und Spieler werden sowohl in der Wochen- als auch in der Gesamtrangliste geführt.

Alle detaillierten Regeln und weiteren Infos zur Auswertung findest du hier.

Welche Preise gibt es zu gewinnen?

Der Hauptpreis ist ein Range Rover Evoque im Wert von mehr als 65.000 Euro. Dieser geht an den Trader oder die Traderin, der oder die am Ende des Spiels den höchsten Depotwert vorweisen kann.

Jede Woche hast du außerdem die Möglichkeit, 2.222 Euro für die beste Depotentwicklung zu gewinnen, also acht Mal während der Spielzeit.

Obendrauf gibt es einen Sonderpreis: achtmal ein iPhone 16, das unter allen aktiven Spielerinnen und Spielern verlost wird - unabhängig von deinem Depotstand.

Neu im Jahr 2025: Die beste Tagesperformance über die gesamte Spielphase belohnt die Société Générale mit einen Samsung QLED 8K Smart TV mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll.

Wichtig: Deine Adressdaten müssen vor der ersten Order in deinem Nutzerprofil vervollständigt sein, damit du gewinnberechtigt bist. Es gelten die allgemeinen Spielregeln des Börsenspiels „Trader 2025“ der Société Générale. Die Regel findest du hier.

Wie kann ich gegen Martin Goersch spielen?

Um an der onvista-Spielgruppe teilzunehmen, logge dich bitte ein und werde Teil der „Spielgruppe onvista“ - das Passwort lautet: onvistatrader2025. Hast du am Ende des Spiels eine positive Rendite erzielt und mindestens einen Trade pro Woche getätigt, hast du die Chance, zusätzlich zu den Preisen im Hauptspiel eine PlayStation®5 Pro oder AirPods Max zu gewinnen.