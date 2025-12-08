W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börse am Morgen 08.12.2025

Dax kaum bewegt – Übernahme? Klöckner-Aktie 23 Prozent im Plus

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Maurice NORBERT/Shutterstock.com

Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt haben sich Anleger am Montag erst einmal eher zurückgehalten. Sie waren auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Plus
Verrechnungstöpfe nutzen
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken können20.11.2025 · 15:37 Uhr · onvista
Wie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken können

Der deutsche Leitindex Dax lag in der ersten Handelsstunde leicht im Minus und rutschte mit 23.985 Punkten kurzzeitig unter die Marke von 24.000 Zählern. Seit dem Tief vom November bei unter 23.000 Zählern hatte sich das Börsenbarometer um viereinhalb Prozent nach oben bewegt und zuletzt auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte notierte am Morgen um bis zu 0,9 Prozent nahe der 30.000-Punkte-Marke. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gab leicht nach. 

Klöckner-Aktienkurs steigt um über 20 Prozent

Eine etwaige Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co hat am Montag den Aktienkurs nach oben schießen lassen. In der Spitze ging es im frühen Xetra-Handel um 23 Prozent nach oben auf 7,45 Euro. Das ist der höchste Stand seit Anfang April.

Klöckner & Co bestätigte am Samstagabend Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers, hieß es.

Hornbach nach Zahlen am SDax-Ende

Am anderen Ende des Index steht am Morgen neben den Titeln von Auto1 die Aktie der Hornbach Holding hat im dritten Quartal weniger Geschäft machen können als gedacht und wird bei der Ergebnisprognose etwas vorsichtiger.

Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02.12.2025 · 15:45 Uhr · onvista
Visa-Aktie mit Tradingchance

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Geschäftsjahr 2025/26 dürfte zwar weiter auf Vorjahresniveau liegen und damit in einem Korridor von minus bis plus fünf Prozent um 269,5 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Freitagabend in Bornheim (Pfalz) mitteilte.

Die obere Hälfte der Spanne sei aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, aber auch nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario, hieß es nun. Der Umsatz soll nach wie vor auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro landen. Die Aktie fiel in der ersten Handelsstunde am Montag gut sechseinhalb Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag.

(mit Material von dpa-AFX)

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden. 

Zum Newsletter "Schlusskurs"
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
M
MDAX
E
EURO STOXX 50
S
SDAX
Auto1
Klöckner & Co
Hornbach Holding
D
DAX (Kursindex)
Worthington Steel

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 08.12.2025
Deutscher Leitindex dürfte nahezu unverändert in die Woche startenheute, 08:06 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 05.12.2025
Dax klettert dank Zinshoffnung über 24.000 Punkte - Stahlwerte stärker05. Dez. · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden