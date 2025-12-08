Dax kaum bewegt – Übernahme? Klöckner-Aktie 23 Prozent im Plus

Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt haben sich Anleger am Montag erst einmal eher zurückgehalten. Sie waren auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Der deutsche Leitindex Dax lag in der ersten Handelsstunde leicht im Minus und rutschte mit 23.985 Punkten kurzzeitig unter die Marke von 24.000 Zählern. Seit dem Tief vom November bei unter 23.000 Zählern hatte sich das Börsenbarometer um viereinhalb Prozent nach oben bewegt und zuletzt auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte notierte am Morgen um bis zu 0,9 Prozent nahe der 30.000-Punkte-Marke. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gab leicht nach.

Klöckner-Aktienkurs steigt um über 20 Prozent

Eine etwaige Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co hat am Montag den Aktienkurs nach oben schießen lassen. In der Spitze ging es im frühen Xetra-Handel um 23 Prozent nach oben auf 7,45 Euro. Das ist der höchste Stand seit Anfang April.

Klöckner & Co bestätigte am Samstagabend Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers, hieß es.

Hornbach nach Zahlen am SDax-Ende

Am anderen Ende des Index steht am Morgen neben den Titeln von Auto1 die Aktie der Hornbach Holding hat im dritten Quartal weniger Geschäft machen können als gedacht und wird bei der Ergebnisprognose etwas vorsichtiger.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Geschäftsjahr 2025/26 dürfte zwar weiter auf Vorjahresniveau liegen und damit in einem Korridor von minus bis plus fünf Prozent um 269,5 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Freitagabend in Bornheim (Pfalz) mitteilte.

Die obere Hälfte der Spanne sei aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, aber auch nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario, hieß es nun. Der Umsatz soll nach wie vor auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro landen. Die Aktie fiel in der ersten Handelsstunde am Montag gut sechseinhalb Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag.

(mit Material von dpa-AFX)

