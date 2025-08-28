Werbung ausblenden

EQS-DD: Meta Wolf AG: Jens Rübbert, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.08.2025 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jens
Nachname(n):Rübbert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Berichtigung der Meldung vom 26.08.2025 über den Erwerb von 3543 Aktien zum Preis von jeweils 3,50 EUR wegen Rücktritt des Verkäufers vom außerbörslichen Aktienkaufvertrag

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Meta Wolf AG

b) LEI

391200XVGFRTWOC6XX47 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A254203

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 EUR0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet:https://metawolf.com
