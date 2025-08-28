onvista Mahlzeit 28.08.2025
Siemens glänzt, Crowdstrike liefert starke Zahlen, Nvidia enttäuscht
onvista · Uhr
Siemens: Analysten-Ritterschlag und Rally-Kurs
Spannung vor dem Kapitalmarkttag, eine starke JPMorgan-Studie und ein Kurs nahe Allzeithoch – was steckt hinter dem Optimismus für Siemens?
Crowdstrike: Doppeldeutige Zahlen
Starke Ergebnisse und ambitionierte Prognosen treffen auf verhaltene Marktreaktion bei der Crowdstrike-Aktie – wie passt das zusammen?
Nvidia: Rekordzahlen, AI-Boom und China-Fragezeichen
Trotz beeindruckender Ergebnisse und Aktienrückkauf-Programm reagiert der Markt skeptisch. Kommt jetzt bei der Aktie eine Korrektur oder neue Kaufchancen?
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
