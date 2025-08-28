Werbung ausblenden
onvista Mahlzeit 28.08.2025

Siemens glänzt, Crowdstrike liefert starke Zahlen, Nvidia enttäuscht

onvista · Uhr

Siemens: Analysten-Ritterschlag und Rally-Kurs

Spannung vor dem Kapitalmarkttag, eine starke JPMorgan-Studie und ein Kurs nahe Allzeithoch – was steckt hinter dem Optimismus für Siemens?

Crowdstrike: Doppeldeutige Zahlen

Starke Ergebnisse und ambitionierte Prognosen treffen auf verhaltene Marktreaktion bei der Crowdstrike-Aktie – wie passt das zusammen?

Nvidia: Rekordzahlen, AI-Boom und China-Fragezeichen 

Trotz beeindruckender Ergebnisse und Aktienrückkauf-Programm reagiert der Markt skeptisch. Kommt jetzt bei der Aktie eine Korrektur oder neue Kaufchancen?

