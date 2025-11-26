W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 26.11.2025

TKMS-Aktie schwächelt: Was jetzt wichtig ist

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Seit dem Börsendebüt tut sich die TKMS-Aktie schwer.

Warum der Kurs schwächelt und was Anleger jetzt beachten sollten, erklärt Martin in seiner aktuellen Analyse.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TKMS

Das könnte dich auch interessieren

Aktiencheck
Wieso ich Alphabet nicht mehr kaufen würdegestern, 17:20 Uhr · onvista
Wieso ich Alphabet nicht mehr kaufen würde
Videoanalyse 26.11.2025
Alibaba-Aktie fällt: Was hinter dem Kursrutsch stecktheute, 16:31 Uhr · onvista
Alibaba-Aktie fällt: Was hinter dem Kursrutsch steckt
Aktiencheck
Novo Nordisk: Wir könnten das Tief gesehen habengestern, 17:37 Uhr · onvista
Novo Nordisk: Wir könnten das Tief gesehen haben
Märkte heute
Dell liefert starken Ausblick – Updates zu TKMS & Alibabaheute, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?gestern, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden