EQS-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025: Jahresfehlbetrag von -2,5 Mio. EUR bis -3,0 Mio. EUR erwartet

Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025: Jahresfehlbetrag von 2,5 Mio. EUR bis 3,0 Mio. EUR erwartet

Heidelberg (29.08.2025/) - Die Altech Advanced Materials AG (FRA: AMA) („Gesellschaft“) ging im Prognosebericht des letzten Jahresabschlusses für das Jahr 2025 von einem Jahresfehlbetrag von rund 400 TEUR bis 1.000 TEUR aus. Der Vorstand hielt zum Halbjahresabschluss an dieser Prognose fest. Wie in der Kapitalmarktmitteilung vom 27. August 2025 mitgeteilt, wurde auf der Hauptversammlung der Gesellschaft unter anderem beschlossen die beiden Beteiligungen Altech Industries GmbH für das Projekt Silumina Anodes („AIG“) und Altech Energy Holdings GmbH für das Projekt CERENERGY („AEH“) an die Altech Batteries Ltd., Australien („ATC“), zu veräußern. Im Gegenzug erhält die Gesellschaft Aktien der ATC, so dass nach Umsetzung der Transaktion die Gesellschaft eine Beteiligung an der ATC von insgesamt rund 21% halten wird (siehe auch Ad-hoc vom 27. Februar 2025). Die Verträge zur Umsetzung der Transaktion wurden heute unterzeichnet und es wird aktuell ein Closing am kommenden Montag, den 1. September 2025 erwartet. Die von der Gesellschaft an die ATC zu übertragenden Beteiligungen an und Darlehensforderungen gegenüber AIG und AEH haben einen aktuellen Buchwert von rund 11,7 Mio. EUR. Die Gegenleistung, bestehend aus einem Anteil von 21,0% an der ATC, hat auf Basis des heutigen Schlusskurses, an der australischen Börse ASX, einen Wert von 9,8 Mio. EUR. Daher wird aus der Transaktion vermutlich ein Buchverlust von rund 1,9 Mio. EUR entstehen.

Hierdurch ist die Prognose für das Jahr 2025 von einem Jahresfehlbetrag von rund 400 TEUR bis 1.000 TEUR nicht mehr zu halten. Der Vorstand geht nun von einem Jahresfehlbetrag von 2,5 Mio. EUR bis 3,0 Mio. für das Jahr 2025 aus.

Der Vorstand

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter:

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482

Pressekontakt

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail:

AltechAdvancedMaterials@edicto.de

