EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH gibt Halbjahresergebnisse 2025 bekannt

BOOSTER Precision Components GmbH gibt Halbjahresergebnisse 2025 bekannt



29.08.2025

Umsatz: 82,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025, 6,5 % unter Vorjahr (Q2: EUR 41,1 Mio. EUR, -8,5 % gegenüber Vorjahr)

EBITDA: Im Rahmen der Prognose für das Gesamtjahr 2025; Anstieg um 12,3 % auf 8,6 Mio. EUR gegenüber 7,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Deutliche Verbesserung auf 8,8 Mio. EUR

Schwanewede, 29. August 2025 – Die BOOSTER Precision Components GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihren ungeprüften Konzernabschluss für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht.

H1 2025

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 erzielte BOOSTER einen Umsatz von 82,6 Mio. EUR, was einem Rückgang von 6,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (H1 2024: 88,3 Mio. EUR). Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen seine operative Leistung erfolgreich steigern und ein EBITDA von 8,6 Mio. EUR erzielen, was einem Zuwachs von 12,3 % entspricht (H1 2024: 7,7 Mio. EUR). Diese Verbesserung führte zu einer stärkeren EBITDA-Marge von 10,4 % (H1 2024: 8,8 %). Das EBIT des Unternehmens belief sich auf 3,9 Mio. EUR (H1 2024: 3,4 Mio. EUR). Das Konzernergebnis verbesserte sich deutlich auf −0,9 Mio. EUR (H1 2024: −2,0 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme der BOOSTER-Gruppe belief sich zum Stichtag 30. Juni 2025 auf 98,1 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 108,9 Mio. EUR). Das Anlagevermögen sank auf 37,7 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 42,0 Mio. EUR) und das Umlaufvermögen auf 59,5 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 66,3 Mio. EUR). In beiden Kategorien entspricht dies einem Rückgang von rund 10 % gegenüber dem Jahresende 2024. Der Rückgang der liquiden Mittel von 13,6 Mio. EUR auf 9,3 Mio. EUR spiegelt die teilweise Tilgung der Anleihe und die damit verbundenen Zinszahlungen wider. Das Eigenkapital wurde durch das negative Konzernergebnis belastet und sank um 2,1 Mio. EUR auf 6,1 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 8,1 Mio. EUR), woraufhin die Eigenkapitalquote auf 6,2 % sank. Die Gesamtverbindlichkeiten sanken zum 30. Juni 2025 gegenüber dem Vorjahresende um 9,5 Mio. EUR auf insgesamt 85,0 Mio. EUR.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 deutlich auf 8,8 Mio. EUR gegenüber 5,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies ist hauptsächlich auf die EBITDA-Verbesserungen und die disziplinierten Maßnahmen zur Optimierung des Working Capitals zurückzuführen.

Robert Lackermeier, CEO von Booster Precision Components: „Obwohl das Marktumfeld in der ersten Jahreshälfte weiterhin schwierig war, konnten wir eine stabile operative Performance aufrechterhalten. In einem hart umkämpften Umfeld haben wir uns darauf konzentriert, bestehende Kundenbeziehungen zu stärken, die Effizienz zu steigern und die Grundlagen für zukünftiges Wachstum zu legen.“

Q2 2025

Der Umsatz sank im zweiten Quartal um 8,5 % auf 41,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (Q2 2024: 44,9 Mio. EUR). Das EBITDA entwickelte sich hingegen positiv und erreichte 4,9 Mio. EUR, verglichen mit 3,2 Mio. EUR im zweiten Quartal 2024. Dabei stieg die EBITDA-Marge von 7,5 % auf 11,6 %. Das EBIT von BOOSTER stieg um 1,5 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR, was einem Wachstum von 146 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Michael Hahnelt, CFO von Booster Precision Components: „In der ersten Jahreshälfte haben wir die Rentabilität gegenüber dem Vorjahr gesteigert und unsere Finanzverbindlichkeiten weiter reduziert. Unser starker operativer Cashflow unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen. Damit verfügen wir über eine solide Basis für die Umsetzung unserer strategischen Pläne.“

Ausblick 2025

Angesichts der Geschäftsentwicklung des Unternehmens in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 erwartet die Geschäftsführung von BOOSTER für 2025 einen Umsatz leicht unter Vorjahresniveau (2024: 169,3 Mio. EUR) und einen Anstieg des EBITDA um rund 20 % im Jahr 2025 (2024: 13,3 Mio. EUR). Dabei nimmt sie an, dass sich die Nachfrage stabilisieren wird und die im vergangenen Jahr eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen weiterhin Wirkung zeigen werden, während das Unternehmen seine Vertriebsaktivitäten intensiviert, um das Umsatzwachstum weiter zu unterstützen.

Der Konzernfinanzbericht der BOOSTER Precision Components GmbH für den Zeitraum von Januar bis Juni 2025 ist unter https://booster-precision.com/en/investor-relations/financial-reports.html abrufbar.



Kontakt

BOOSTER Precision Components GmbH

Industriepark Brundorf 4

28790 Schwanewede

T +49 4795-95610

mail@booster-precision.com

BOOSTER Gruppe

Die BOOSTER Gruppe ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Die BOOSTER Gruppe umfasst neun Gesellschaften in fünf Ländern mit Produktionsstätten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der BOOSTER Gruppe liegt derzeit auf Komponenten für Turbolader, die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie zur Geschäftserweiterung wird das Produktportfolio sukzessive um Produkte für Anwendungen im Bereich E-Mobility, Fuel Cell und Industry ausgebaut. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der BOOSTER Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften.

www.booster-precision.com

