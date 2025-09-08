LEEF vollzieht eine weitere Kapitalerhöhung auf Holding-Ebene



Potsdam, 08. September 2025 – LEEF stärkt seine Eigenkapitalbasis

LEEF plant in den nächsten Tagen eine Kapitalerhöhung in der Muttergesellschaft. Die so entstehende Liquidität wird dann der operativen Gesellschaft, also der Leef Blattwerk GmbH, zur Verfügung gestellt.

Die Maßnahme dient der weiteren Liquiditätsstärkung der operativen Gesellschaft. Bereits im ersten Halbjahr wurden seitens der Gesellschafter 490k€ eingelegt, die Erhöhung jetzt soll in mindestens derselben Größenordnung vorgenommen werden. Die internen Prozesse sind abgeschlossen, nun muss nur noch formalisiert werden.

In Kombination mit dem aktuellen

Funding bei der OneCrowd

sollten so mindestens 1 Mio. € im zweiten Halbjahr geraist werden können. Die Frühzeichnerphase mit einem Rabatt von 5% läuft noch bis morgen, den 09. September 2025.

Das „neue“ LEEF – ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen

LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO₂-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, Becher und weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen

Webshop

über die Amazon-Shops von

LEEF

und

wisefood

, OTTO, eBay und anderen Plattformen bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen.

Mit internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen ist LEEF weltweit führend und setzt neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz. Die unter beiden Marken erhältlichen Palmblatt-Produkte bestehen aus einem nativ klimaneutralen Material, das unter Nachhaltigkeitsaspekten neue Standards setzt.

Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

, das

Wisefood Presskit

, oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

