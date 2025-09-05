EQS-Adhoc: FC Schalke 04 beschließt neue Unternehmensanleihe und verlängert Vertrag von Vorständin Christina Rühl-Hamers langfristig

EQS-Ad-hoc: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

05.09.2025 / 14:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Refinanzierung ist zentraler Baustein des finanziellen Kurses

FC Schalke 04 beschließt neue Unternehmensanleihe und verlängert Vertrag von Vorständin Christina Rühl-Hamers langfristig

Der Aufsichtsrat des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. („FC Schalke 04“) hat heute (5. September 2025) beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, eine neue Unternehmensanleihe zur Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK/ISIN: DE000A3E5TK5) und der Anleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4/ISIN: DE000A3MQS49) zu begeben.

Die Anleger der bestehenden Anleihen sollen ein Umtauschangebot erhalten, darüberhinausgehendes Zeichnungsvolumen soll zur Rückzahlung der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 verwendet werden.

Außerdem hat sich der Aufsichtsrat des Clubs heute einstimmig für eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Christina Rühl-Hamers ausgesprochen. Die 49-Jährige bleibt auch künftig beim FC Schalke 04 zuständiges Vorstandsmitglied für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht.

Weitere Details, Zeitpläne und die Konditionen der neuen Anleihe sowie der Umtauschangebote für die derzeitigen Anleiheinvestoren gibt der Verein in den kommenden Wochen bekannt.

Kontakt

Marc Siekmann

Telefon: +49 209 3618-5442

E-Mail: wertpapier@schalke04.de

