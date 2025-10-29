NVIDIA mehr Wert als BIP Deutschlands! 5 Billionen-Marke geknackt.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Rallye setzt sich fort, angefacht durch solide Ergebnisse. Außerdem signalisiert Donald Trump, dass die wegen Fentanyl etablierten 20%-Zölle gegen China halbiert oder abgeschafft werden dürften. Trump betont ebenfalls, dass in den Gesprächen mit Xi auch NVIDIA ein Thema sein wird. An der Wall Street werden die Ziele für die Aktie weiter angehoben, unter anderem von der Bank of America und der UBS. Mit der Bewertung nun bei bereits $5 Billionen, betont CEO Jensen Huang, dass es sich in dem Sektor um keine Spekulationsblase handeln soll. Die Ergebnisse aus dem Tech-Sektor fallen seit gestern Abend solide aus, mit robusten Zahlen von SK Hynix, Seagate, Teradyne und Bloom. Nach dem Closing melden Google, Meta und Microsoft Ergebnisse. Man wird sich vor allem auf die Capex-Investitionen fokussieren. Auch außerhalb des Tech-Sektors fallen die Zahlen robust aus, mit den Aktien von Booking Holdings, CVS Health, Caterpillar, GE Healthcare, und Verizon teils stärker im Plus. Visa und Mondelez stehen nach den Quartalszahlen leicht unter Druck. Etsy verliert rund 10% vor Handelsstart. Dort wird unter anderem der CEO ausgetauscht. Um 20 Uhr MEZ wird die US-Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte senken. Die Wall Street vermutet, dass auch das Ende des Abbaus der Bilanz gemeldet wird.



00:00 Intro

00:34 NVIDIA knackt 5 Billionen-Marke

02:04 Positive Faktoren: KI | Entgegenkommen USA & China | Zinssenkungen

05:21 Geringe Marktbreite

06:28 Caterpillar | Boeing | Visa | CVS Health | Mondelaise u.v.m.

09:46 Heute Abend: Google | Meta | Microsoft

12:58 Meldungen: Börsengang OpenAI Anfang 2027

13:35 Analysten: Apple | Booking Holdings | NVIDIA | Tesla u.m.

15:59 FED Tagung heute Abend



