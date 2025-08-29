Werbung ausblenden
ZSCALER - Pullback als Chance

Cybersecurity
Pullback als Chance

Seit dem Verlaufshoch von Anfang Juli bei 318,46 USD befand sich die Zscaler-Aktie im Konsolidierungsmodus. Interessant ist das Ausmaß der Korrekturbewegung, denn letztlich kam es zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an das 2024er-Hoch bei 260 USD. Dadurch wird die vorangegangene untere Umkehr bestätigt. Zur Erinnerung: Im Vorfeld hatte der Technologietitel eine kleinere sowie eine langfristige Bodenbildung vervollständigt. Der beschriebene Rücksetzer bietet jetzt eine erneute Einstiegsgelegenheit, zumal im Tagesbereich auch der Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 273,68 USD) gelang (siehe Chart). In die gleiche Kerbe schlagen aktuell das neue MACD-Kaufsignal bzw. die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Apropos RSL: Während der Trendfolger im Tagesbereich gerade den Schwellenwert von 1 überwunden hat, beträgt der RSL-Koeffizient im Wochenbereich unverändert starke 1,11. Das stabile langfristige Momentum und das verbesserte kurzfristige Momentum untermauern einerseits den Konsolidierungscharakter der jüngsten Verschnaufpause und sprechen andererseits für eine Trendfortsetzung. Das eingangs erwähnte Julihoch bzw. das Rekordlevel von November 2021 (376,11 USD) stecken die nächsten Anlaufziele ab.

ZSCALER (Daily)

Chart ZSCALER
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ZSCALER

Chart ZSCALER
Quelle: LSEG, tradesignal²



