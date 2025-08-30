Wochenrückblick – politische Lage in Frankreich sorgt für Verunsicherung

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

An den Aktienmärkten ging es diese Woche teilweise sehr turbulent zu. Die derzeitige Regierungskrise in Frankreich ließ den französischen Leitindex CAC 40 zeitweise um fast 3 Prozent einbrechen. Für Europas Autoindustrie gab es gute Neuigkeiten, denn die Autoverkäufe im Juli stiegen so hoch wie zuletzt vor 15 Monaten. In Deutschland hingegen ist die Konsumstimmung laut dem GfK Konsumklimaindex weiterhin getrübt, denn dieser fiel zum dritten Monat in Folge. Der amerikanische Chiphersteller NVIDIA hat am Mittwoch seine Quartalszahlen vorgelegt. Die Anleger reagierten trotz Rekordergebnis negativ und die Aktie verlor nachbörslich rund 3 Prozent. Des Weiteren ist nun der Weg für die Übernahme von ProSiebenSat1. durch die Media for Europe frei, denn der tschechische Großaktionär PPF ist aus der Übernahmeschlacht ausgestiegen.





Globaler Aktienmarkt –Durchwachsene Tage



Der DAX® notiert am Freitagmittag gegenüber dem Vorwochenschlusskurs rund 1,8 Prozent im Minus. Der amerikanische Aktienmarkt verzeichnete diese Woche leichte Gewinne. Der S&P 500® schloss am Donnerstagabend gegenüber dem Vorwochenschlusskurs mit einem Plus von 0,5 Prozent. Und auch der NASDAQ-100 Index® verbuchte stand Donnerstagabend ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorwochenschlusskurs. Der Dow Jones Industrial Average® ist am Donnerstagabend gegenüber dem Vorwochenschlusskurs fast unverändert.







