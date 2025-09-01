Eurobattery Minerals liefert Wolframerz aus der San-Juan-Mine für metallurgische Tests



Stockholm, 1. September 2025 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“)gibt bekannt, dass es diese Woche die erste Großprobe des Materials aus seinem Wolframprojekt San Juan in Galicien, Spanien, zur umfassenden Analyse und metallurgischen Testarbeit an die Labore von Advanced Mineral Processing S.L. („AMP“) in Madrid, versenden wird.

Das Material mit dem Wolframerz wird zu einer Testanlage in Madrid transportiert und dort einer Reihe von Tests unterzogen, darunter Klassifizierung, Zerkleinerung und Mahlung. Anschließend werden über einen Zeitraum von vier Wochen weitere metallurgische Tests, darunter Schütteltischtests, durchgeführt.

„Bei unserem Wolframprojekt in Galicien schreiten die Dinge zügig voran“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Er fuhr fort: „Die Zusammenarbeit mit AMP stellt sicher, dass wir Zugang zu hochmodernen Verarbeitungslösungen haben, die auf unser spezifisches Erz und unsere Betriebsbedingungen zugeschnitten sind.“

Die Testergebnisse bilden die Grundlage für AMPs Entwurf einer maßgeschneiderten, schlüsselfertigen Pilotverarbeitungsanlage für das San Juan-Projekt. AMP wird seinen Vorschlag für die Pilotanlage voraussichtlich im vierten Quartal vorlegen. Eine endgültige Investitionsentscheidung wird noch vor Jahresende erwartet. Die schlüsselfertige Übergabe der Pilotanlage ist für das dritte Quartal 2026 geplant.

„Die Einsendung dieses Materials zur abschließenden Prüfung ist nicht nur ein technischer Schritt – sie ist Teil unseres umfassenden Engagements für eine verantwortungsvolle Projektentwicklung. Die Zusammenarbeit mit AMP ermöglicht es uns, eine Pilotanlage zu entwerfen, die nicht nur effizient ist, sondern auch auf minimale Umweltauswirkungen ausgelegt ist – ganz im Einklang mit unserer Vision eines modernen, verantwortungsvollen Bergbaubetriebs in Galicien“, sagte Agne Ahlenius, Geschäftsführer von Tungsten San Juan.

Über Advanced Mineral Processing (AMP)

Advanced Mineral Processing S.L. (AMP) ist ein spanisches Ingenieurunternehmen, das sich auf Verfahrenstechnik, Anlagenplanung und Systementwicklung für die Aufbereitung von Mineralerzen, Industriemineralien, Zuschlagstoffen und Rohstoffen für verschiedene Sektoren, einschließlich Metallbergbau und Recycling, spezialisiert hat. AMP ist international für seine effizienten und innovativen technischen Lösungen bekannt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Projekten weltweit.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-mail: info@augment.se

