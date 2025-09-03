Werbung ausblenden
Märkte heute

Urteil hilft Alphabet – Elliott neu bei Pepsi

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: PVA Tepla, Lufthansa, Adidas, Interactive Brokers, Philip Morris, Salesforce, Coinbase, Meta, PepsiCo, Zscaler, Alphabet.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Pepsico: Hedgefonds nimmt Einfluss 

Der aktivistische Investor Elliott ist eine Milliardenposition bei Pepsico eingegangen – was bedeutet das für den Getränkegiganten? 

Zscaler: Cybersecurity-Star überrascht 

Zscaler präsentiert Rekordzahlen und hebt die Prognose an – warum Anleger gerade besonders aufmerksam werden sollten.

Alphabet: Gerichtsurteil mit Signalwirkung 

Google entgeht einem harten Eingriff und darf seinen Browser Chrome behalten – doch die Geschichte ist für Google-Mutter Alphabet längst nicht zu Ende.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
Alphabet A
Meta
adidas
Coinbase
PepsiCo
Salesforce
Alphabet C
PVA TePla
Zscaler
Philip Morris
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

onvista Mahlzeit 02.09.2025
Tesla, Deutz & SMA Solar: Absatzkrise, Drohnen-Deal & Gewinnwarnung im Fokusgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit
onvista Mahlzeit 01.09.2025
Tech & Krypto im Check: Marvell, Alibaba & Ethereum im Spotlight01. Sept. · onvista
onvista Mahlzeit
onvista Chartzeit 28.08.2025
Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?28. Aug. · onvista
Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?heute, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden