Märkte heute
Urteil hilft Alphabet – Elliott neu bei Pepsi
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: PVA Tepla, Lufthansa, Adidas, Interactive Brokers, Philip Morris, Salesforce, Coinbase, Meta, PepsiCo, Zscaler, Alphabet.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Pepsico: Hedgefonds nimmt Einfluss
Der aktivistische Investor Elliott ist eine Milliardenposition bei Pepsico eingegangen – was bedeutet das für den Getränkegiganten?
Zscaler: Cybersecurity-Star überrascht
Zscaler präsentiert Rekordzahlen und hebt die Prognose an – warum Anleger gerade besonders aufmerksam werden sollten.
Alphabet: Gerichtsurteil mit Signalwirkung
Google entgeht einem harten Eingriff und darf seinen Browser Chrome behalten – doch die Geschichte ist für Google-Mutter Alphabet längst nicht zu Ende.
