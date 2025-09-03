Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Pepsico: Hedgefonds nimmt Einfluss

Der aktivistische Investor Elliott ist eine Milliardenposition bei Pepsico eingegangen – was bedeutet das für den Getränkegiganten?

Zscaler: Cybersecurity-Star überrascht

Zscaler präsentiert Rekordzahlen und hebt die Prognose an – warum Anleger gerade besonders aufmerksam werden sollten.

Alphabet: Gerichtsurteil mit Signalwirkung

Google entgeht einem harten Eingriff und darf seinen Browser Chrome behalten – doch die Geschichte ist für Google-Mutter Alphabet längst nicht zu Ende.