Nach dem Shutdown

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens – Zahlen, Pläne & ein entscheidender Umbau

Wie fällt das neue Quartal aus? Und was bedeutet der geplante Teilverkauf für die weitere Ausrichtung? Wir sprechen darüber, warum die Aktie trotz starker Historie gerade genauer hingesehen wird.

Nebius – starkes Wachstum trifft auf vorsichtige Prognose

Neue Umsatzzahlen, beeindruckende Kapazitätspläne und gleichzeitig eine Guidance, die für Gesprächsstoff sorgt. Was der Markt daraus macht – und welche Details besonders wichtig werden.

Cisco – frischer Schub dank AI-Infrastruktur

Das jüngste Quartal überrascht in mehreren Bereichen. Vor allem die Entwicklung im Networking und die AI-Ambitionen des Unternehmens stehen heute im Mittelpunkt.