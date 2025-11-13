W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Nach dem Shutdown

Cisco- und Siemens-Zahlen im Fokus – Neue Position bei Nebius

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Talanx, Tui, Renk, Merck KGaA, Deutsche Telekom, Siemens, Perion Networks, On Holding, Delta Airlines, Nebius, Cisco Systems.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Siemens – Zahlen, Pläne & ein entscheidender Umbau 

Wie fällt das neue Quartal aus? Und was bedeutet der geplante Teilverkauf für die weitere Ausrichtung? Wir sprechen darüber, warum die Aktie trotz starker Historie gerade genauer hingesehen wird.

Nebius – starkes Wachstum trifft auf vorsichtige Prognose 

Neue Umsatzzahlen, beeindruckende Kapazitätspläne und gleichzeitig eine Guidance, die für Gesprächsstoff sorgt. Was der Markt daraus macht – und welche Details besonders wichtig werden.

Cisco – frischer Schub dank AI-Infrastruktur 

Das jüngste Quartal überrascht in mehreren Bereichen. Vor allem die Entwicklung im Networking und die AI-Ambitionen des Unternehmens stehen heute im Mittelpunkt.  

