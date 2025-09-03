Trump nennt Berichte über seine Gesundheit "fake"

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Berichte in sozialen Medien über seinen angeblich schlechten Gesundheitszustand zurückgewiesen.

Er sei über das Wochenende sehr aktiv gewesen, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten im Weißen Haus. Er habe Interviews gegeben und seinen Golfclub in Virginia besucht. Auf die Frage, ob er die Berichte kenne, bezeichnete er sie als "fake".

Am 17. Juli hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärt, Trump leide unter Schwellungen an den Unterschenkeln und habe einen blauen Fleck an der rechten Hand. Zuvor hatten Fotos den Präsidenten mit geschwollenen Knöcheln und einer teilweise mit Make-up abgedeckten Hand gezeigt. Sein Arzt, Sean Barbabella, erklärte in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung, Tests hätten eine chronisch-venöse Insuffizienz bestätigt. Dabei handele es sich um eine gutartige und häufige Erkrankung, insbesondere bei Menschen über 70 Jahren.

Der blaue Fleck an Trumps Hand sei auf eine leichte Weichteilreizung durch häufiges Händeschütteln und die Einnahme von Aspirin zurückzuführen, hieß es in dem Schreiben weiter. Trump nehme das Medikament zur "standardmäßigen kardiovaskulären Prävention" ein. Das Weiße Haus hat seitdem Sorgen um Trumps Gesundheit heruntergespielt. Es hieß, er nehme das Beinleiden gelassen, ohne jedoch Details zur Behandlung zu nennen. Der 79-jährige Trump war im Januar der älteste Mensch, der das Amt des US-Präsidenten antrat.

